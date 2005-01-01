Индия заявила о финальной стадии переговоров по поставкам С-400

Индия и Россия достигли заключительной стадии переговоров по поставкам систем С-400 «Триумф», заявила министр обороны Индии Нирмала Ситхараман.

«Переговоры, несколько я знаю, продолжаются очень долгое время. Мы достигли заключительной стадии переговоров по (поставкам) С-400», – передает РИА «Новости» слова Ситхараман.

Так глава индийского минобороны ответила на вопрос о том, намерены ли в Нью-Дели продолжать сотрудничество с Москвой по вопросу поставок российских С-400.

Напомним, США пригрозили Индии последствиями за покупку С-400 у России.

30 мая сообщалось, что Нью-Дели и Москва завершили переговоры о стоимости ЗРК С-400 «Триумф». Россия поставит Индии С-400 на сумму в 400 млрд индийских рупий (5,93 млрд долларов).

Ранее в понедельник индийские СМИ сообщили, что Вашингтон не сможет убедить Нью-Дели не приобретать у России комплексы С-400, США могут вскоре отказаться от попыток давления на Индию в этом вопросе.