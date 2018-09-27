Стало известно о готовности Индии подписать контракт на покупку С-400

Индия готова подписать контракт на приобретение пяти полков российских зенитных ракетных комплексов С-400 на сумму 5,43 млрд долларов, сообщает Times of India со ссылкой на источники.

Источники в правительстве сообщили, что комитет по вопросам безопасности правительства Индии под председательством премьер-министра Нарендры Моди дал разрешение на приобретение российских С-400, передает РИА «Новости».

Правительство Индии на официальном уровне пока не подтверждало решение купить системы С-400.

Отметим, что президент России Владимир Путин должен прибыть в Нью-Дели на ежегодный двухсторонний саммит 4 октября.

В середине сентября министр обороны Индии Нирмала Ситараман сообщила, что переговоры по покупке российских зенитно-ракетных комплексов С-400 вышли на финальный этап.

Вместе с тем, Америка угрожает санкциями в случае покупки С-400. Индия прокомментировала угрозы США из-за сотрудничества с Россией.