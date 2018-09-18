Индия подтвердила приверженность сотрудничеству с Россией вопреки санкциям США

Министр обороны Индии Нирмала Ситараман подчеркнула, что Нью-Дели не допустит, чтобы проверенные временем отношения с Москвой в сфере безопасности пострадали из-за американских санкций.

Ситараман подчеркнула твердое намерение Индии отстаивать свой суверенитет в отношениях с другими государствами, передает ТАСС.

Кроме того, министр обороны Индии сообщила, что переговоры по приобретению российских зенитно-ракетных систем (ЗРС) С-400 почти завершены, сообщает издание The Asian Age.

Напомним, на прошлой неделе в Пентагоне заявили о намерении «помочь» Индии избежать последствий антироссийских санкций США.

Ранее министр обороны Индии уже подчеркивала, что сотрудничество с Россией по поставкам ЗРК С-400 «Триумф» продолжается, несмотря на давление со стороны США.