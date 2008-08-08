Пентагон собрался «помочь» Индии избежать последствий антироссийских санкций США

Американская администрация продолжает вести переговоры с индийским правительством, чтобы «помочь» Нью-Дели избежать закупок, потенциально подпадающих под действие санкций США, заявил первый заместитель помощника главы Пентагона по вопросам безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе Дэвид Хелви.

По словам представителя Пентагона, цель санкций заключается не в том, чтобы наказывать союзников или партнеров Соединенных Штатов или нанести ущерб их военному потенциалу, а в том, чтобы «обеспечить для России последствия за ее злонамеренное поведение», передает ТАСС.

Хелви отказался строить предположения по поводу того, будет ли глава Белого дома Дональд Трамп использовать свои полномочия для вывода Индии или других партнеров США из-под действия санкций, введенных американским законом CAATSA.

Напомним, в августе Госдеп пригрозил санкциями всем потенциальным покупателям ЗРК С-400 «Триумф».

Ранее министр обороны Индии Нирмала Ситхараман подчеркнула, что сотрудничество с Россией по поставкам ЗРК С-400 «Триумф» продолжается, несмотря на давление на Дели со стороны США.