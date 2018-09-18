Россия и Индия перешли к завершающему этапу переговоров по покупке С-400

Министр обороны Индии Нирмала Ситараман сообщила, что переговоры по покупке российских зенитно-ракетных комплексов С-400 вышли на финальный этап.

Вопрос покупки у России ЗРК С-400 планировалось обсудить во время первого американо-индийского диалога в формате «2+2» с участием главы Пентагона Джеймса Мэттиса.

«Мы посмотрим, сможем ли мы подписать его (соглашение) до визита президента России. Но переговоры завершены», – сказала Ситараман во вторник.

Президент России Владимир Путин должен прибыть в Нью-Дели на ежегодный двухсторонний саммит 4 октября, передает РИА «Новости».

Напомним, США «каждую неделю» пытаются отговорить Индию от покупки российских ЗРК и предлагают закупать американское оружие.

Вместе с этим Америка угрожает санкциями в случае покупки С-400. Индия прокомментировала угрозы США из-за сотрудничества с Россией.