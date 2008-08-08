США убеждают Индию закупать американское оружие вместо российского

Глава управления министерства обороны США по оборонному сотрудничеству и безопасности генерал-лейтенант Чарльз Хупер заявил, что Вашингтон стремится нарастить поставки оружия в Индию.

Хупер отметил, что Индия модернизирует свою армию, и США хотят конкурировать с Россией за контракты на продажу вооружений Нью-Дели.

«Мы уверены в том, что, получив всю необходимую информацию, они выберут американские системы и американское обслуживание», – цитирует Defence Aerospace Хупера.

По его утверждению, системы вооружения США «являются лучшими в мире». «Я уверен, что они очень конкурентоспособны и соответствуют требованиям наших индийских партнеров», – заявил Хупер в ходе визита в Индию вместе с главой Пентагона Джеймсом Мэттисом.

«Когда наши партнеры рассмотрят возможности, которые мы предлагаем, в отличие от тех возможностей, которыми они пользовались ранее... возможности США окажутся на порядок выше других», – сказал генерал-лейтенант, намекая на контракты между Индией и Россией.

Еще 10 лет назад закупки Индией американского оружия были минимальными. На данный момент США являются вторым после России поставщиком оружия в Индию. Индия является одним из крупнейших в мире импортеров военной техники, закупая ее ежегодно на десятки миллиардов долларов.

Один из основных аспектов нынешних переговоров в США и Индии – соглашение о партнерстве и безопасности в области связи. После подписания договора Индии будет доступен для приобретения гораздо больший диапазон систем вооружений США. Индия уже купила у США самолет C-17 Globemaster III и вертолеты AH-64 Apache.

Ранее США обеспокоились возможной покупкой Индией у России ракетных систем класса «земля – воздух» С-400. Сообщалось, что высокопоставленные представители США отправятся в Индию для переговоров. В Белом доме также выражали готовность продавать Индии «более современное вооружение по сравнению с российским», а также «гораздо более современные технологии».

В итоге глава Пентагона Мэттис лично отправился отговаривать Индию от покупки С-400.