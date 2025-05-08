  • Новость часаРФ и КНР заявили, что «Железный купол для Америки» превращает космос в арену войны
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    Сергей Миркин Сергей Миркин Почему Зеленский возненавидел День Победы

    9 мая на Украине прекратили праздновать именно при Зеленском – на это не решился даже Порошенко. Вероятно, День Победы вызывает у Зеленского ненависть примерно так же, как у вероотступника вызывает неприязнь всё, что связано с его прежней религией, от которой он отрекся.

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    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов Темное просвещение пугает Макрона и масонов

    Техномиллиардеры выдвинули своих ребят, кто помоложе и пободрее, в политику, и добились успехов (вплоть до позиции вице-президента США). Традиционные элиты внезапно занервничали. Даже не знаешь, за кого тут болеть – за Макрона или коллективного Питера Тиля. Оба хуже.

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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Визит Си Цзиньпина на Парад – это про ценности

    При всех отличиях подходов России и Китая к решению широкого круга вопросов в самом важном подходы Москвы и Пекина совершенно одинаковые – в мире не может быть узкой группы государств, навязывающих свои интересы всем остальным.

    2 комментария
    8 мая 2025, 17:28 • Новости дня

    Путин и Си Цзиньпин начали встречу тет-а-тет в формате чаепития

    Tекст: Дарья Григоренко

    В Кремле началась неформальная встреча президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин в формате чаепития.

    В Кремле накануне российско-китайских переговоров уточнили, что именно в таком формате лидеры обсудят «самые чувствительные и ключевые вопросы взаимодействия двух стран», передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин заявил, что диалог с председателем КНР Си Цзиньпином прошел в конструктивной, товарищеской атмосфере и завершился подписанием совместных документов. Путин отметил, что стратегическое партнерство Москвы и Пекина строится на принципах равноправия и взаимной выгоды и не направлено против третьих стран.

    8 мая 2025, 00:52 • Новости дня
    Началось объявленное Путиным перемирие к 80-летию Победы

    Началось объявленное Путиным трехдневное перемирие к 80-летию Победы

    Tекст: Денис Тельманов

    С полуночи 8 мая вступило в силу объявленное на трое суток президентом России Владимиром Путиным перемирие в дни празднования 80-летия дня Победы. При этом российские войска готовы отражать возможные атаки украинской стороны.

    Россия прекратила боевые действия на 72 часа в рамках перемирия, объявленного президентом Владимиром Путиным в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, передает ТАСС. Перемирие началось с полуночи 8 мая и завершится в полночь 11 мая.

    Российская сторона подчеркнула, что Вооруженные силы России готовы отразить возможные атаки в случае нарушений перемирия со стороны Украины. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что позиция Кремля по ранее объявленному перемирию остается неизменной, дополнительных указаний не поступало.

    Вооруженные силы Украины вечером 7 мая совершили массированную атаку беспилотниками на российские регионы. ПВО уничтожила БПЛА противника в том числе над Москвой.

    Это третье перемирие, объявленное за время спецоперации на Украине. Первое проходило в январе 2023 года по случаю Рождества, второе – в апреле в связи с Пасхой. В обоих случаях украинская сторона нарушала условия прекращения огня.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что единственным препятствием к перемирию остается Киев, который нарушает договоренности и не желает серьезно обсуждать условия долгосрочного прекращения огня.

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    6 мая 2025, 17:10 • Новости дня
    Названы сроки визита Путина в Китай

    Ушаков анонсировал визит Путина в Китай

    Tекст: Валерия Городецкая

    Помощник президента России по международным делам Юрий Ушаков сообщил журналистам о предстоящей поездке российского лидера в Китай.

    По его словам, визит Владимира Путина в КНР запланирован на конец августа – начало сентября этого года, передает РИА «Новости».

    В мае прошлого года Владимир Путин посетил Пекин с государственным визитом. Он заявил, что считает символичным тот факт, что первый зарубежный визит после переизбрания на новый срок он совершил именно в Китай, а также назвал отношения Москвы и Пекина образцом выстраивания связей между государствами-соседями.

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    6 мая 2025, 21:01 • Видео
    Трамп выбрал преемников. Кто эти люди?

    Президент США Дональд Трамп заявил, что его преемником может стать вице-президент Джей Ди Вэнс или глава Госдепа Марко Рубио. Вэнс – это хороший выбор. Рубио – очень плохой.

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    7 мая 2025, 17:44 • Новости дня
    Путин и Мадуро подписали договор о стратегическом партнерстве России и Венесуэлы
    Путин и Мадуро подписали договор о стратегическом партнерстве России и Венесуэлы
    @ Алексей Даничев/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президенты России и Венесуэлы Владимир Путин и Николас Мадуро заключили договор о стратегическом партнерстве, сообщила пресс-служба Кремля.

    В сообщении, опубликованном на сайте Кремля, говорится, что церемония подписания прошла в Малахитовом фойе Большого Кремлевского дворца.

    Соглашение предусматривает сотрудничество в сфере безопасности, противодействия терроризму, экстремизму, фальсификации истории и героизации нацизма. Кроме того, в документе закреплено намерение наращивать кооперацию в экономике, включая энергетику, транспорт, добычу полезных ископаемых и связь, указали в пресс-службе.

    Аналогичные соглашения у России действуют только с Ираном и КНДР.

    Ранее Путин во время переговоров с Мадуро положительно охарактеризовал динамику двусторонних отношений, отметив личный вклад венесуэльского лидера.

    Напомним, в Москве стартовали переговоры между Путиным и Мадуро. В среду Мадуро вместе с супругой Силией Флорес прибыл в российскую столицу для участия в переговорах и памятных мероприятиях, посвященных 80-летию Победы.

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    7 мая 2025, 18:34 • Новости дня
    Путин провел рабочую встречу с Кадыровым в Кремле

    Путин обсудил с Кадыровым рост экономики и промышленности Чечни

    Путин провел рабочую встречу с Кадыровым в Кремле
    @ Александр Казаков/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Рабочая встреча президента России Владимира Путина с главой Чеченской республики Рамзаном Кадыровым состоялась в Кремле

    Путин поприветствовал Кадырова и отметил его участие в протокольных мероприятиях и встречах с иностранными гостями, передает сайт Кремля. Затем президент попросил главу региона расскать об экономической ситуации в республике.

    «Мы начали этот год очень хорошо – с ростом экономических показателей на 32%, промышленное производство выросло на 47%, вырос объем строительных работ – сегодня он составляет более восьми миллионов квадратных метров», – заявил Кадыров. По его словам, эти результаты свидетельствуют о положительной динамике и эффективности работы в республике.

    Руководитель региона затронул и тему участия военнослужащих из Чеченской республики в специальной военной операции, обратив внимание на их вклад.

    Президент России отметил, что лично побывал в подготовительном центре, созданном на территории республики. «Должен сказать, что подразделения, которые вы формируете – они интернациональные, я увидел, что ребята приезжают к вам со всей России, проходят подготовку, очень хорошую подготовку высокого качества, высокого уровня, и воюют здорово, прекрасно воюют», – сказал Путин.

    Он добавил, что почти каждый день получает доклады от начальника Генерального штаба о положении дел на линии фронта. «Ну и, как правило, упоминает, конечно, и о тех ребятах, которые прошли подготовку у вас, "Ахмат", но и не только "Ахмат", ведь у вас проходят [подготовку] ребята из других регионов и воюют блестяще», – подчеркнул глава государства.

    Говоря о положительных изменениях в регионе, президент отметил: «Что касается достижений сегодняшнего дня и в стройке, и в развитии экономики в целом, то это не может не радовать, и уверен, что и чеченский народ может этим гордиться так же, как мы все гордимся».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал слухи о своей отставке и упомянул, что ранее направлял просьбы освободить его от должности. Позже он подчеркнул, что вопрос о его возможной отставке зависит исключительно от решения президента России.

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    8 мая 2025, 10:17 • Новости дня
    Путин начал встречу с Си Цзиньпином в Кремле

    Встреча Путина и Си Цзиньпина началась в Кремле

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В Кремле началась встреча между президентом России Владимиром Путиным и лидером КНР Си Цзиньпином, во время которой планируется обсудить украинский конфликт и газопровод «Сила Сибири – 2».

    Владимир Путин встретил председателя КНР Си Цзиньпина в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца, передает ТАСС. Визит китайского лидера приурочен к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

    Ожидается обсуждение ключевых международных и двусторонних тем, включая украинский конфликт, отношения России и США, а также сотрудничество в энергетической сфере. Особое значение имеет проект газопровода «Сила Сибири – 2» с Ямала и Западной Сибири в Китай.

    Помимо переговоров с участием делегаций, предусмотрена личная беседа лидеров. По итогам встречи планируется подписание двух совместных заявлений и нескольких межправительственных документов.

    Путин и Си Цзиньпин также выступят перед прессой. В заключительной части визита намечено неформальное чаепитие тет-а-тет, подчеркивающее доверительный характер отношений. Завтра Си Цзиньпин будет главным гостем на параде Победы в Москве.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, лидер КНР Си Цзиньпин прилетел в российскую столицу для участия в праздничных мероприятиях, посвященных Дню Победы.

    Еврокомиссия приняла к сведению поездку главы КНР Си Цзиньпина в Россию.

    В ходе визита председателя КНР Си Цзиньпина будут обсуждаться стратегически важные для всего мира вопросы и подпишутся документы, укрепляющие партнерство между Россией и Китаем.

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    8 мая 2025, 11:27 • Новости дня
    Путин заявил, что развитие отношений РФ и КНР не направлено против кого бы то ни было

    Путин назвал отношения России и Китая равноправным стратегическим сотрудничеством

    Путин заявил, что развитие отношений РФ и КНР не направлено против кого бы то ни было
    @ Сергей Бобылев/Фотохост-агентство РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В ходе встречи с лидером КНР Си Цзиньпином в Кремле президент России Владимир Путин подчеркнул, что Москва и Пекин выстраивают стратегическое партнерство на принципах равноправия и взаимной выгоды, не направленное против третьих стран.

    Российский президент Владимир Путин заявил, что развитие отношений между Россией и Китаем не направлено против других стран, передает ТАСС.

    Он отметил: «Мы развиваем наши связи во благо народов обеих стран и не против кого бы то ни было. Наши отношения носят равноправный, взаимовыгодный и неконъюнктурный характер».

    По словам Путина, выстраивание добрососедских отношений, укрепление дружбы и расширение сотрудничества основано на стратегическом взаимодействии между Россией и КНР. Глава государства также подчеркнул, что между странами установлено всеобъемлющее партнерство и стратегическое взаимодействие.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Кремле началась встреча между президентом России Владимиром Путиным и лидером КНР Си Цзиньпином.

    Си Цзиньпин отметил, что дальнейшее углубление партнерства Москвы и Пекина способствует процветанию обеих стран.

    Владимир Путин во время переговоров в Москве подчеркнул важность прямого доверительного диалога и личных отношений с председателем КНР.

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    6 мая 2025, 18:20 • Новости дня
    Путин и Нетаньяху провели телефонный разговор

    Путин и Нетаньяху подтвердили решимость противодействовать фальсификации истории

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в телефонном разговоре отметили 80-летие Великой Победы и подчеркнули важность борьбы с фальсификацией истории Второй мировой войны.

    Разговор Владимира Путина и Биньямина Нетаньяху состоялся, передает сайт Кремля. Лидеры обменялись поздравлениями в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Президент России передал пожелания здоровья и благополучия ветеранам, проживающим в Израиле.

    В ходе беседы стороны выразили решимость сохранять правду о событиях Второй мировой войны и противодействовать попыткам пересмотра ее итогов. Было подчеркнуто значение Красной армии и советского народа в победе над нацизмом. Путин отметил: «Память о героях войны, тех, кто отдал жизни ради Победы, свято чтят как в России, так и в Израиле, где 9 мая также является государственным праздником».

    Также обсуждались вопросы двусторонних отношений и ситуация в ближневосточном регионе.

    Ранее во вторник президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с иранским коллегой Масудом Пезешкианом, в ходе которых обсуждались контакты между Тегераном и Вашингтоном по иранской ядерной сделке. Президент Ирана Масуд Пезешкиан поздравил Владимира Путина с 80-летием Победы и выразил благодарность за помощь после взрыва в порту Шахид-Раджаи.

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    6 мая 2025, 14:45 • Новости дня
    Путин заявил о стремительном росте электронной торговли в стране

    Tекст: Александра Юдина

    Президент России подчеркнул быстрый рост сектора интернет-торговли, обсудив актуальные вопросы с главой «Деловой России» Алексеем Репиком.

    По его словам, сектор электронной торговли в России демонстрирует динамичный рост, передает ТАСС.

    Путин акцентировал внимание на успехах этой сферы, а также на необходимости выработки баланса между офлайн- и электронной торговлей.

    Президент отдельно отметил, что сектор развивается «семимильными шагами». В ходе беседы обсуждались проблемы дисбаланса между традиционной и онлайн-торговлей.

    Руководитель «Деловой России» Алексей Репик заявил, что электронная торговля в стране стала мощной и конкурентоспособной отраслью.

    Ранее куратор проекта «КиберЛюди» Мария Василькова выделила приоритет помощи людям как главную цель технологических инициатив.

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    6 мая 2025, 14:30 • Новости дня
    Путин призвал обеспечить баланс при возвращении западных компаний

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вопрос возвращения западных компаний на российский рынок требует баланса между свободной конкуренцией и интересами российских производителей, заявил президент России Владимир Путин.

    Путин на встрече с главой «Деловой России» Алексеем Репиком заявил о важности тщательно продуманного подхода к возврату западных компаний из недружественных стран на российский рынок, передает ТАСС. Он подчеркнул, что решение этого вопроса становится все более актуальным на фоне инвестиций, сделанных российскими компаниями в освободившиеся ниши.

    По словам главы государства, необходим анализ возможных форматов возвращения зарубежных компаний, чтобы обеспечить баланс между развитием конкуренции и защитой национального производителя. Путин отметил: «Здесь баланс должен быть между развитием конкуренции и защитой национального производителя, тем более если наши национальные производители проинвестировали в те или другие предприятия».

    Газета Financial Times писала, что юридические фирмы фиксируют повышенный интерес западных сырьевых и судоходных компаний к возвращению на российский рынок на фоне возможного смягчения санкций США.

    В апреле Министерство промышленности и торговли России подготовило предложения по критериям возвращения иностранных компаний в страну.

    Зампред Совбеза Дмитрий Медведев подчеркивал, что западные компании ушли из России сами и им будет сложно вернуться, вне зависимости от причин их ухода.

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    8 мая 2025, 12:29 • Новости дня
    Путин анонсировал подписание с Китаем соглашения о взаимной защите инвестиций

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин сообщил о планах подписать новое соглашение с КНР, которое направлено на поощрение и взаимную защиту инвестиций между двумя странами.

    Президент России Владимир Путин анонсировал подписание обновленного межправительственного соглашения о поощрении и взаимной защите инвестиций между Россией и Китаем, передает РИА «Новости».

    «Сегодня будем подписывать обновленные межправсоглашения о поощрении и взаимной защите инвестиций, которые, уверен, окажут позитивное влияние на формирование более благоприятной деловой среды и придаст серьезный импульс развитию нашей хозяйственной кооперации», – заявил президент России.

    Ранее Владимир Путин заявил, что развитие отношений России и Китая не направлено против кого бы то ни было.

    Напомним, в Кремле началась встреча между президентом России Владимиром Путиным и лидером КНР Си Цзиньпином. Си Цзиньпин отметил, что дальнейшее углубление партнерства Москвы и Пекина способствует процветанию обеих стран.

    Владимир Путин во время переговоров в Москве подчеркнул важность прямого доверительного диалога и личных отношений с председателем КНР.

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    6 мая 2025, 14:07 • Новости дня
    Президент Ирана поздравил Путина с юбилеем Победы

    Иранский лидер поблагодарил Россию за поддержку после взрыва в Шахид-Раджаи

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В телефонном разговоре президент Ирана Масуд Пезешкиан поздравил президента России Владимира Путина с 80-летием Победы и выразил благодарность за помощь после взрыва в порту Шахид-Раджаи.

    Президент Ирана Масуд Пезешкиан тепло поздравил российского лидера Владимира Путина и всех граждан России с 80-летием Победы в Великой Отечественной войне, передает Кремль. В сообщении отмечается, что поздравление прозвучало во время телефонного разговора.

    Также Пезешкиан выразил отдельную благодарность российской стороне за оперативную помощь в ликвидации последствий взрыва в порту Шахид-Раджаи, который произошел 26 апреля. Он подчеркнул высокий профессионализм специалистов МЧС России, участвовавших в работе после происшествия.

    Владимир Путин, в свою очередь, вновь выразил соболезнования по поводу гибели людей в результате трагедии в иранском порту.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в иранском порту Шахид-Раджаи 28 апреля начались работы по тушению крупного пожара с участием специалистов МЧС России.

    Президент Владимир Путин поручил направить в Иран самолеты МЧС для борьбы с возгоранием в порту Бендер-Аббас.

    Посольство России сообщило о взятии под контроль пожара в Бендер-Аббасе.

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    6 мая 2025, 13:51 • Новости дня
    Песков пообещал своевременно сообщить о подписании указа по валютной выручке

    Кремль сообщил о готовности вовремя проинформировать о подписании валютного указа

    Tекст: Ирма Каплан

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков объявил на брифинге о готовности оперативно известить общественность о подписании президентом указа по продаже валютной выручки экспортерами.

    Кремль своевременно проинформирует о подписании президентом России Владимиром Путиным указа о требованиях к экспортерам по продаже валютной выручки, заявил на брифинге пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    «Сразу же вас проинформируем, сразу он будет опубликован», – цитирует его ТАСС.

    Вопрос о введении новых требований к валютной выручке на контроле у администрации президента и решение по нему будет оперативно доведено до общественности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле Центробанк не поддержал продление продажи валютной выручки. Заместитель министра финансов Алексей Моисеев сообщил о разногласиях с ЦБ России по данному вопросу.

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    6 мая 2025, 13:49 • Новости дня
    Путин и Пезешкиан обсудили переговоры по ядерной сделке Ирана

    Кремль сообщил о телефонных переговорах Путина и Пезешкиана по ядерной сделке

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с иранским коллегой Масудом Пезешкианом, в ходе которых обсуждались детали контактов между Тегераном и Вашингтоном по иранской ядерной сделке.

    Президенты России и Ирана обсудили актуальные международные и региональные вопросы, включая ход переговоров между Ираном и США при посредничестве Омана по иранской ядерной программе, говорится в сообщении на сайте Кремля.

    В сообщении пресс-службы Кремля отмечается, что лидеры обменялись мнениями относительно перспектив соглашения. В ходе беседы особо подчеркивалась готовность российской стороны содействовать продвижению диалога с целью достижения справедливой и основанной на принципах международного права договоренности.

    Москва выразила поддержку развитию контактов между Тегераном и Вашингтоном, отметив важность дипломатического решения вопросов по ядерной программе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, третий раунд непрямых переговоров между Ираном и США по ядерной программе прошел в Маскате.

    Официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи заявил, что высказывания американских властей о необходимости полной ликвидации иранской ядерной программы вызывают обеспокоенность в Тегеране и затрудняют перспективы заключения нового соглашения.

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    7 мая 2025, 19:22 • Новости дня
    Эксперт: Путин вернул России стабильность, покой и веру в себя

    Политолог Асафов: Путин стал первым послевоенным лидером, при котором Россия приобрела территории

    Эксперт: Путин вернул России стабильность, покой и веру в себя
    @ Величкин Сергей, Родионов Владимир/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Прошедшие 25 лет непременно войдут в историю России как время великих свершений. Страна окрепла в экономическом плане, вернула исторически принадлежавшие ей территории и заручилась уважением на международной арене. Все это стало возможно благодаря эффективному руководству президента, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Асафов. Напомним, 7 мая 2000 года состоялась первая инаугурация Владимира Путина.

    «За время пребывания Владимира Путина у власти Россия изменилась до неузнаваемости. Наша страна окрепла, ее суверенитет на международной арене усилился, а возросшая экономическая мощь позволила пережить колоссальное давление коллективного Запада, начавшееся в 2022 году», – отметил Александр Асафов, первый зампредседателя комиссии Общественной палаты РФ по общественной экспертизе законопроектов.

    «Напомню, еще в середине 90-х многие американские и европейские аналитики предрекали распад России. Но их прогнозы оказались в корне неверными. В стране не только стабилизировалась внутриполитическая ситуация, но и на международном уровне к Москве вернулось уважение партнеров», – напоминает он.

    «Мы стали полноправным полюсом многополярного мира. Россия играет значимую роль в таких глобальных проектах, как БРИКС, ШОС и ЕАЭС. Эти организации бурно развиваются, и многие страны с удовольствием связывают собственное будущее с ними. Причем партнерство в них выстраивается на взаимовыгодных условиях», – добавляет собеседник.

    «И все это стало возможным благодаря эффективному руководству Владимира Путина. Наверняка лет через 50 или 100 историки назовут текущую эпоху в его честь. Он подарил России не только стабильность и покой, но и веру в себя. Сегодня граждане являются настоящими патриотами своей Родины», – поясняет эксперт.

    «Именно поэтому в России начинается настоящее культурное возрождение. Появляется понимание, что мы являемся цивилизацией, которая обладает собственными уникальными ценностями. Такие категории, как вера, служение, совесть, семейность и созидание, плотно входят в общественное сознание», – уточняет он.

    «На это влияют и крупные внешнеполитические победы России. Напомню, что Путин является первым послевоенным лидером, при котором страна не потеряла территории, а приобрела их. Это огромный показатель. И, конечно, народ искренне любит и уважает нашего президента, в котором видит не формального управленца, а настоящего лидера нации», – заключил Асафов.

    Напомним, ровно 25 лет назад состоялась первая церемония инаугурации Владимира Путина. Прошедшая четверть века стала знаковым периодом для истории России. Еще в начале своего президентства он обозначил важнейшую проблему – экономическую слабость, толкающую страну в лоно третьего мира, напоминает РИА «Новости».

    Кризис удалось преодолеть. С момента объявления дефолта в 1998 году Россия рекордными темпами увеличила национальный ВВП. Тогда данный показатель составлял лишь 2,6 трлн рублей, а в 2022-м он достиг отметки в 153,4 трлн, показав рост более чем в 55 раз. Сегодня же страна занимает четвертое место в мире по паритету покупательной способности.

    Улучшилось и положение России на международной арене. В прошлом году в Казани прошел саммит БРИКС – встреча лидеров одной из наиболее влиятельных организаций планеты, к числу создателей которой относится и Москва.

    Кроме того, расширилась и территория страны. В 2014 году в состав России вошли Республика Крым и Севастополь, а позже, после начала спецоперации, страна приросла четырьмя новыми регионами: ЛНР, ДНР, а также Херсонской и Запорожской областями.

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    7 мая 2025, 13:36 • Новости дня
    Bloomberg назвало «Силу Сибири – 2» темой переговоров Путина и Си Цзиньпина в Москве

    Bloomberg: Путин и Си Цзиньпин в Москве обсудят газопровод «Сила Сибири – 2»

    Tекст: Ирма Каплан

    Лидеры России и Китая в ходе переговоров в Москве обсудят детали соглашения по строительству газопровода «Сила Сибири – 2», включая возможную цену и предпочтительный маршрут без участия Монголии, передает Bloomberg.

    Переговоры между президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином во время визита последнего на торжества в Москве в честь 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне могут затронуть тему строительства газопровода «Сила Сибири – 2», передает Bloomberg.

    «Основными темами станут стоимость газа, условия поставок и маршрут будущего трубопровода. Москва заинтересована в скорейшем заключении сделки, чтобы увеличить экспорт газа в Китай на фоне западных санкций и сокращения европейского рынка. <...> Экономическое напряжение с обеих сторон может приблизить их на шаг к компромиссу», – говорится в материале.

    Пекин, по словам информаторов агентства, пытается установить ставку между внутренней ценой на газ в России и суммой, которую платит за газ по первоначальному трубопроводу «Сила Сибири», который начал транспортировать топливо в 2019 году.

    При этом у сторон сохраняются некоторые разногласия, в частности, Китай будет настаивать на прямом соединении, предпочитая избегать пути через Монголию.

    Несмотря на активизацию переговоров, формальное подписание соглашения во время визита не ожидается, отмечают источники Bloomberg.

    Газопровод «Сила Сибири – 2» позволит России поставлять дополнительно 50 млрд кубических метров газа в год, а Китаю – заменить дорогой импорт сжиженного природного газа.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, посол КНР в Москве Чжан Ханьхуэй в апреле назвал отправку голубого топлива из России в Китай через казахстанскую территорию экономически нецелесообразной. В конце декабря 2024 года газета ВЗГЛЯД разбиралась, не навредит ли запуск на полную мощность газопровода «Сила Сибири» другому российскому проекту – «Силе Сибири – 2».

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