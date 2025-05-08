Путин и Си Цзиньпин начали встречу тет-а-тет в формате чаепития

Эксперт: Путин вернул России стабильность, покой и веру в себя

Политолог Асафов: Путин стал первым послевоенным лидером, при котором Россия приобрела территории

Tекст: Олег Исайченко

«За время пребывания Владимира Путина у власти Россия изменилась до неузнаваемости. Наша страна окрепла, ее суверенитет на международной арене усилился, а возросшая экономическая мощь позволила пережить колоссальное давление коллективного Запада, начавшееся в 2022 году», – отметил Александр Асафов, первый зампредседателя комиссии Общественной палаты РФ по общественной экспертизе законопроектов.

«Напомню, еще в середине 90-х многие американские и европейские аналитики предрекали распад России. Но их прогнозы оказались в корне неверными. В стране не только стабилизировалась внутриполитическая ситуация, но и на международном уровне к Москве вернулось уважение партнеров», – напоминает он.

«Мы стали полноправным полюсом многополярного мира. Россия играет значимую роль в таких глобальных проектах, как БРИКС, ШОС и ЕАЭС. Эти организации бурно развиваются, и многие страны с удовольствием связывают собственное будущее с ними. Причем партнерство в них выстраивается на взаимовыгодных условиях», – добавляет собеседник.

«И все это стало возможным благодаря эффективному руководству Владимира Путина. Наверняка лет через 50 или 100 историки назовут текущую эпоху в его честь. Он подарил России не только стабильность и покой, но и веру в себя. Сегодня граждане являются настоящими патриотами своей Родины», – поясняет эксперт.

«Именно поэтому в России начинается настоящее культурное возрождение. Появляется понимание, что мы являемся цивилизацией, которая обладает собственными уникальными ценностями. Такие категории, как вера, служение, совесть, семейность и созидание, плотно входят в общественное сознание», – уточняет он.

«На это влияют и крупные внешнеполитические победы России. Напомню, что Путин является первым послевоенным лидером, при котором страна не потеряла территории, а приобрела их. Это огромный показатель. И, конечно, народ искренне любит и уважает нашего президента, в котором видит не формального управленца, а настоящего лидера нации», – заключил Асафов.

Напомним, ровно 25 лет назад состоялась первая церемония инаугурации Владимира Путина. Прошедшая четверть века стала знаковым периодом для истории России. Еще в начале своего президентства он обозначил важнейшую проблему – экономическую слабость, толкающую страну в лоно третьего мира, напоминает РИА «Новости».

Кризис удалось преодолеть. С момента объявления дефолта в 1998 году Россия рекордными темпами увеличила национальный ВВП. Тогда данный показатель составлял лишь 2,6 трлн рублей, а в 2022-м он достиг отметки в 153,4 трлн, показав рост более чем в 55 раз. Сегодня же страна занимает четвертое место в мире по паритету покупательной способности.

Улучшилось и положение России на международной арене. В прошлом году в Казани прошел саммит БРИКС – встреча лидеров одной из наиболее влиятельных организаций планеты, к числу создателей которой относится и Москва.

Кроме того, расширилась и территория страны. В 2014 году в состав России вошли Республика Крым и Севастополь, а позже, после начала спецоперации, страна приросла четырьмя новыми регионами: ЛНР, ДНР, а также Херсонской и Запорожской областями.