МИД заявил об исчезновении у России желания присоединиться к G7

Заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков на площадке дискуссионного клуба «Валдай», заявил, что желание России присоединиться к Группе семи (G7) «исчезло напрочь».

«Это из серии «без меня меня женили». Никто не спросил, хотим ли мы возвращаться в «семерку». Желание это начало притупляться задолго до того, как «семерка» вышла из российского председательства в 2014 году. А потом оно исчезло напрочь», – сказал Рябков, передает ТАСС.

Напомним, в октябре в Белом доме заявляли, что приглашение России на саммит G7 в США в 2020 году может стать промежуточным шагом к восстановлению формата G8.

При этом в начале декабря конгрессмены США проголосовали против участия России в саммитах G7.

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