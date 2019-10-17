Белый дом допустил приглашение России на G7 в качестве промежуточного шага

Приглашение России на саммит G7 в США в 2020 году может стать промежуточным шагом к восстановлению формата G8, заявил и.о. руководителя аппарата Белого дома Мик Малвэни.

«У нас был разговор о том, чтобы вернуться от формата G7 к формату G8, и это может быть промежуточным шагом», – передает его слова ТАСС.

Малвэни добавил, что президент США Дональд Трамп имеет право пригласить на саммит G7 в США президента Владимира Путина как отдельного участника, так как американский лидер будет представителем принимающей стороны.

Ранее стало известно, что саммит «Большой семерки», куда Трамп хотел пригласить Путин, пройдет в американской Флориде 10-12 июня 2020 года.

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