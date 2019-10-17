Названа дата саммита G7, куда Трамп собирался пригласить Путина

Саммит «Большой семерки» пройдет в американской Флориде 10-12 июня 2020 года, сообщили в Белом доме. Ранее президент США Дональд Трамп собирался пригласить на саммит российского лидера Владимира Путина.

В Белом доме добавили, что дискуссия о восстановлении формата G8 с участием России продолжается, но решение по этому поводу будет принято позже, передает ТАСС.

Ранее американская Палата представителей выступила против возможного участия России в саммите G7 в 2020 году в США.

Напомним, президент США Дональд Трамп допустил воссоединение G8 с участием России, также он хотел пригласить Путина на саммит G7 в США в следующем году.

В Кремле отмечали, что возвращение в «Большую восьмерку» не является для России самоцелью, хотя президент Путин заявил, что не против восстановления этого формата.

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