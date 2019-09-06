Конгресс США выступил против возвращения России в G8

Палата представителей США выступила против возможного участия России в саммите G7 в 2020 году в Вашингтоне.

Соответствующий законопроект внес член Демократической партии Альбио Сайрес, передает РИА «Новости».

«Палата представителей США призывает всех лидеров Группы семи выступить против возвращения России», – говорится в тексте.

В резолюции сказано, что Россия может быть восстановлена в «Большой семерке» только в том случае, если перестанет совершать «атаки на демократии во всем мире», в том числе на Украину.

Сайрес уверен, что Дональд Трамп идет против принятых в США законов и консенсуса международного сообщества, поддерживая возвращение России в клуб.

Также конгрессмен считает, что действия американского лидера ослабляют переговорную позицию Вашингтона.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что не против восстановления формата «Большой восьмерки», но считает, что эпоха Запада подходит к концу.

Напомним, президент США Дональд Трамп допустил воссоединение G8 с участием России. В Кремле заявили, что возвращение в «Большую восьмерку» не является для России самоцелью.

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