Путин оценил возможность восстановления G8

Президент России Владимир Путин заявил, что не против восстановления формата «Большой восьмерки», но считает, что эпоха Запада подходит к концу.

На Восточном экономическом форуме речь зашла о теме возвращения России в G8. Модератор дискуссии, журналист Сергей Брилев поинтересовался у Путина, поедет ли тот на следующий саммит, если поступит такое приглашение.

«Куда?» – уточнил российский лидер, передает ТАСС.

И получил ответ, что следующая встреча лидеров «восьмерки» должна пройти в США.

«В свое время очередная «восьмерка» должна была состояться в России. Мы открыты. Если наши партнеры хотят к нам приехать, мы будем рады. Не мы же ее отложили, а наши партнеры отложили», – заявил Путин.

Президент отметил, что любые форматы отношений между странами идут на пользу, даже если диалог ведется на повышенных тонах. «Это всегда позитивный обмен мнениями, даже когда он проходит на повышенных тонах. Насколько я понимаю, так и было на этот раз в «семерке». Это все равно полезно. Поэтому мы не отказываемся ни от какого формата сотрудничества», – добавил президент.

В то же время глава государства обратил внимание, что лидерство Запада заканчивается. «Я думаю, что всем сегодня понятно – и президент (Франции Эммануэль) Макрон совсем недавно публично сказал, что лидерство Запада заканчивается», – заявил Путин, отметив, что он не может представить себе эффективную международную организацию, которая работает без Индии и Китая.

Он также предположил, что к формату могла бы присоединиться Турция. «Со мной недавно говорил президент Турции Эрдоган, он, реагируя на всю эту ситуацию, говорит: «Почему ты не поднял вопрос, чтобы и Турция была в этом составе?» Думаю, что после того, что Турция теперь после приобретения С-400 надежно защищена с неба, то конечно и работа Турции в таком формате была бы востребована и уместна. Я имею в виду ее роль в международных делах и в регионе», – сказал Путин, передает РИА «Новости».

По его словам, на сегодня G20 – наиболее представительная международная организация, занимающаяся вопросами согласования позиции в сфере экономики.

В свою очередь присутствующий на форуме глава японского правительства Синдзо Абэ заявил, что поднимал на последней встрече G7 во Франции тему возвращения России к формату «Большой восьмерки».

Напомним, президент США Дональд Трамп допустил воссоединение G8 с участием России. В Кремле заявили, что возвращение в «Большую восьмерку» не является для России самоцелью.