Конгрессмены США проголосовали против участия России в саммитах G7

Россия не должна принимать участие в саммитах G7, пока не выполнит требования США, говорится в резолюции Палаты представителей американского Конгресса. Также принят проект закона, который может привести к санкциям против Китая.

Конгрессмены заявили, что Россию нельзя приглашать на саммиты, пока она не «уважает территориальную целостность своих соседей», передает ТАСС.

Кроме того, от Москвы требуют «соблюдать стандарты демократического общества», передает РИА «Новости».

Резолюция осуждает Москву за «агрессивные действия на Украине» и «нападки Кремля на демократические общества во всем мире». В Конгрессе призвали страны G7 «противостоять возвращению России», пока Москва не передаст контроль над Крымом Украине.

Документ поддержали 339 конгрессменов из обеих партий, 71 республиканец выступил против.

Резолюции Палаты представителей носят рекомендательный характер.

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Нижняя палата Конгресса также приняла законопроект, который обязывает Белый дом рассмотреть вопрос о введении санкций против Пекина из-за ситуации в Синьцзян-Уйгурском автономном районе. Власти США должны рассмотреть запрет на экспорт американских товаров и услуг представителям китайских властей в регионе.

По мнению Конгресса, глава американского государства Дональд Трамп должен осудить Пекин и потребовать закрытия исправительных лагерей, где якобы содержится до миллиона уйгуров.

Проект закона уже одобрен Сенатом и теперь будет направлен на подпись Трампу.

Напомним, в Белом доме заявляли, что приглашение России на саммит G7 в США в 2020 году может стать промежуточным шагом к восстановлению формата G8.

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