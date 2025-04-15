Русские люди, тысячу лет молившиеся Христу, оказываются для многих неоязычников не просто чужими – но и врагами. Поэтому проникновение неоязычества в армию и силовые структуры – это очень тревожный процесс.16 комментариев
США заблокировали заявление G7 по удару России в Сумах
Bloomberg: США отказались подписывать заявление G7 об ударе России по ВСУ в Сумах
Соединенные Штаты отказались поддержать заявление G7 с осуждением удара РФ по ВСУ в Сумах, ссылаясь на необходимость поддержания пространства для переговоров с Россией, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
Соединенные Штаты отказались поддержать заявление Группы семи (G7), осуждающее удар Российской Федерации по Вооруженным силам Украины в Сумах. По данным источников агентства, администрация президента США Дональда Трампа объяснила свою позицию тем, что стремится сохранить пространство для переговоров с Россией. В связи с этим США не намерены подписывать заявление G7, передает РИА «Новости».
Канада, выполняющая функции председателя G7 в текущем году, подчеркнула, что без участия США принятие заявления группы невозможно.
Ранее ВС России ударами уничтожили более 60 военнослужащих ВСУ в Сумах, в том числе бывшего заместителя командира артиллерийской бригады ВСУ Юрия Юлу, который был ликвидирован в результате ракетного удара.
Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что на объекте в Сумах, пораженном ударом, прошла «сходка» украинских и западных военачальников.
Газета ВЗГЛЯД писала, что удар ВС России по собранию украинских военных в Сумах вызвал шквал критики в адрес руководства ВСУ.