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Захарова уличила премьера Эстонии в затягивании ЕС в «омут противостояния»
Захарова уличила премьера Эстонии в затягивании ЕС в конфликт
Официальный представитель МИД Мария Захарова раскритиковала премьер-министра Эстонии Кристена Михала за его призывы к уничтожению российских нефтеперерабатывающих заводов.
Дипломат отреагировала на слова эстонского политика о намерении Евросоюза помочь Украине разрушить российские нефтеперерабатывающие заводы.
Михал заявил, что «ЕС бросит все силы на то, чтобы Украина смогла «превратить российские НПЗ в руины».
«Министр всех дел по году. Кто ему дал право теперь еще говорить от имени всего Европейского союза?» – задалась вопросом Захарова в Telegram-канале.
Она напомнила о послужном списке эстонского премьера, который ранее непродолжительное время занимал посты министра климата, экономики, инфраструктуры и юстиции.
По словам Захаровой, в Европе до сих пор не понимают, чьи интересы представляет глава евродипломатии Кая Каллас, регулярно выступающая с сомнительными инициативами и нелепыми заявлениями.
«Теперь ещё один эстонский «спринтер» объявился. Вот таким незатейливым способом подобные проходимцы и затаскивают Европу в омут противостояния», – резюмировала она.