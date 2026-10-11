Захарова уличила премьера Эстонии в затягивании ЕС в конфликт

Tекст: Катерина Туманова

Дипломат отреагировала на слова эстонского политика о намерении Евросоюза помочь Украине разрушить российские нефтеперерабатывающие заводы.

Михал заявил, что «ЕС бросит все силы на то, чтобы Украина смогла «превратить российские НПЗ в руины».



«Министр всех дел по году. Кто ему дал право теперь еще говорить от имени всего Европейского союза?» – задалась вопросом Захарова в Telegram-канале.

Она напомнила о послужном списке эстонского премьера, который ранее непродолжительное время занимал посты министра климата, экономики, инфраструктуры и юстиции.

По словам Захаровой, в Европе до сих пор не понимают, чьи интересы представляет глава евродипломатии Кая Каллас, регулярно выступающая с сомнительными инициативами и нелепыми заявлениями.

«Теперь ещё один эстонский «спринтер» объявился. Вот таким незатейливым способом подобные проходимцы и затаскивают Европу в омут противостояния», – резюмировала она.