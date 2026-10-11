Политик Мема назвал «актом щедрости» экспорт дизеля Россией

Tекст: Катерина Туманова

Мема отметил, что глава киевского режима Владимир Зеленский продолжает атаковать нефтеперерабатывающие заводы в России и крайне разочарован сделкой США и России, называя её подарком Москве.

«Зеленский хочет продолжать атаки на нефтяные объекты, несмотря на просьбу президента Трампа воздержаться от этого. Такие решения Зеленского подрывают доверие со стороны администрации США, которая активно работает над завершением этого конфликта», – подчеркивает финский политик в комментарии в соцсети Х.

Мема допускает, что в Китае между президентом Трампом и Путиным может состояться встреча, потому что миру нужны хорошие отношения между США и Россией.

«Президент Путин совершил невероятный акт щедрости по отношению к миру, чтобы стабилизировать цены на нефть на глобальном рынке», – резюмирует он.