Украинский стиль общения с серьезными внешними партнерами допустим только в условиях, если тем самим нужно использовать Украину и ее народ против России. В иных случаях никто терпеть хамство Киева не собирается.2 комментария
Росфинмониторинг назвал популярные способы отмывания незаконных доходов
Росфинмониторинг указал авто и дома способами отмывания доходов
Незаконные доходы в России чаще всего легализуют через покупку элитной недвижимости, премиальных автомобилей и ювелирных украшений, рассказали в Росфинмониторинге.
«Практика показывает, что наиболее популярными инструментами для легализации доходов, полученных в результате уклонения от уплаты налогов, традиционно остаются приобретение объектов недвижимости в России и за рубежом, автомобилей премиум-сегмента, ювелирных изделий, а также вложения в действующий бизнес», – рассказали в ведомстве ТАСС.
Финансовая разведка собирает и анализирует информацию о подозрительных денежных операциях в сотрудничестве с Банком России. При выявлении нарушений материалы передаются в правоохранительные или налоговые органы для дальнейшей правовой оценки.
Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Росфинмониторинга призвал всегда перепроверять данные нейросетей. В Петербурге раскрыли махинации с НДС на 270 млн рублей.
Мошенники стали запугивать блокировкой счетов от имени Росфинмониторинга.