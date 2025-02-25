Космические силы США занялись проектом «Железный купол Америки»

Космические силы США заняли ключевую роль в создании системы «Железный купол»

Tекст: Дмитрий Зубарев

Космические силы США будут играть центральную роль в создании новой национальной системы противоракетной обороны под названием «Железный купол Америки», заявил генерал Солтцман. Он отметил, что уже создана техническая интегрированная группа планирования, которая занимается всеобъемлющей оценкой необходимых действий, передает ТАСС.

Группа анализирует, какие системы вооружений и контроля за угрозами уже разрабатываются, а какие еще предстоит создать для достижения целей новой системы.

Команда уже начала проверку текущего состояния системы противоракетной обороны США. Рассматривается техническая осуществимость отдельных проектов, связанных с «Железным куполом», оценивается потенциальный объем необходимых расходов и определяются ключевые направления работы.

По информации от источника Defense News в Космических силах США, группа планирования должна подготовить первый отчет уже в ближайшие недели. Этот отчет будет представлен руководству Министерства обороны США.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп поручил министру обороны представить проект системы ПРО «Железный купол Америки» в течение 60 дней. ВЗГЛЯД сообщала, что Трамп решил возродить программу «Звездных войн» Рейгана.