Трамп поручил создать проект ПРО «Железный купол Америки» в течение 60 дней

Tекст: Александра Юдина

Трамп дал поручение министру обороны Питу Хегсету разработать проект новейшей системы противоракетной обороны под названием «Железный купол Америки», отметив, что угроза атаки с применением баллистических, гиперзвуковых и крылатых ракет остается серьезной и самой катастрофической угрозой, передает ТАСС.

Согласно указу, в течение 60 дней министр обороны должен предоставить президенту архитектуру и план создания щита противоракетной обороны следующего поколения.

В документе подчеркивается, что это важная задача для укрепления оборонной стратегии США.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, что представляет собой программа Трампа «Железный купол» и что у нее общего с программой Рональда Рейгана, известной как «Звездные войны».