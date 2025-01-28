Сделать «Голливуд снова великим» у Трампа вряд ли получится. Золотой век «фабрики грез» далеко позади. Но вот заткнуть фонтан «либеральных ценностей», которыми Голливуд затопил весь без исключения глобальный мир, Трампу, возможно, удастся.10 комментариев
Трамп поручил создать проект ПРО «Железный купол Америки» в течение 60 дней
Президент США Дональд Трамп поручил министру обороны представить проект системы ПРО «Железный купол Америки» в течение 60 дней, чтобы защитить страну от угрозы ракетных атак.
Трамп дал поручение министру обороны Питу Хегсету разработать проект новейшей системы противоракетной обороны под названием «Железный купол Америки», отметив, что угроза атаки с применением баллистических, гиперзвуковых и крылатых ракет остается серьезной и самой катастрофической угрозой, передает ТАСС.
Согласно указу, в течение 60 дней министр обороны должен предоставить президенту архитектуру и план создания щита противоракетной обороны следующего поколения.
В документе подчеркивается, что это важная задача для укрепления оборонной стратегии США.
Газета ВЗГЛЯД писала о том, что представляет собой программа Трампа «Железный купол» и что у нее общего с программой Рональда Рейгана, известной как «Звездные войны».