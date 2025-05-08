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    Техномиллиардеры выдвинули своих ребят, кто помоложе и пободрее, в политику, и добились успехов (вплоть до позиции вице-президента США). Традиционные элиты внезапно занервничали. Даже не знаешь, за кого тут болеть – за Макрона или коллективного Питера Тиля. Оба хуже.

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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Визит Си Цзиньпина на Парад – это про ценности

    При всех отличиях подходов России и Китая к решению широкого круга вопросов в самом важном подходы Москвы и Пекина совершенно одинаковые – в мире не может быть узкой группы государств, навязывающих свои интересы всем остальным.

    2 комментария
    8 мая 2025, 17:57 • Новости дня

    NYT: Трамп выполняет в Белом доме обязанности своей жены

    NYT: Трамп выполняет в Белом доме обязанности своей жены
    @ Aaron Schwartz/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Супруга президента США Мелания Трамп крайне редко появляется в Белом доме после инаугурации мужа и избегает участия в официальных мероприятиях, сообщила газета The New York Times.

    Супруга президента США Дональда Трампа Мелания провела в Белом доме менее двух недель после инаугурации мужа, передает The New York Times.

    По данным издания, с момента вступления Трампа в должность прошло 108 дней, однако Мелания предпочла не переезжать в резиденцию главы государства.

    Газета отмечает, что многие обязанности, которые традиционно выполняет первая леди, взял на себя сам президент.

    «Это не она тщательно выбирает светильники для резиденции Белого дома, переделывает дизайн Розового сада, встречает экскурсионные группы в Восточном крыле или устраивает приемы в рамках Месяца женской истории. Этим занимается он», – пишет издание.

    По данным источников The New York Times, опасения за безопасность семьи, обострившиеся после покушений на Трампа, стали одной из причин нежелания Мелании жить в Белом доме. Издание подчеркивает: когда президент впервые вступил в должность в 2017 году, его супруга боялась даже выходить из машины во время инаугурационного парада.

    Особенно сложной для пары оказалась ситуация, связанная с судебным разбирательством по делу о выплатах порнозвезде. На этом фоне Мелания держалась в стороне от предвыборной кампании Трампа.

    Ранее СМИ сообщали, что Мелания Трамп предпочитает проводить большую часть времени во Флориде, где у нее есть круг друзей, и в Нью-Йорке, где их сын Бэррон Трамп учится в университете.

    5 мая 2025, 21:48 • Новости дня
    Вашингтон сообщил о возможности назвать виновных в подрыве «Северных потоков»
    Вашингтон сообщил о возможности назвать виновных в подрыве «Северных потоков»
    @ The Swedish Coast Guard/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп заявил, что без расследования сможет узнать, кто взорвал «Северные потоки».

    Американский лидер заявил журналистам, что мог бы сообщить, кто несет ответственность за диверсию, если бы обратился к определенным людям, передает ТАСС. «Вероятно, если я спрошу определенных людей, я смогу вам это сказать без того, чтобы тратить много денег на расследование. Думаю, многие знают, кто это взорвал», – отметил американский лидер.

    Также Трамп подтвердил, что не поддерживает обвинения в адрес России по поводу подрыва «Северного потока» и «Северного потока – 2». По его словам, Вашингтон не планирует инициировать отдельное внутреннее расследование по данному делу.

    Ранее посол России в Германии Сергей Нечаев заявил, что возможность восстановления трубопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2» не исключается, но Россия ожидает выявления виновников и исполнителей теракта по итогам расследования взрывов на этих газопроводах.

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    6 мая 2025, 13:18 • Новости дня
    Юшков назвал «запугиванием» заявление Трампа о виновных в подрыве «Северных потоков»
    Юшков назвал «запугиванием» заявление Трампа о виновных в подрыве «Северных потоков»
    @ Chris Kleponis/CNP/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Заявление Дональда Трампа о том, что он способен назвать ответственных за подрыв трубопроводов «Северный поток», может оказаться элементом давления как на Европу, так и на элиту Демпартии. Однако до реального объявления виновных дело вряд ли дойдет, сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков.

    «Дональд Трамп – эмоциональный и эпатажный человек. Его заявление по "Северным потокам" вызывает целый ряд вопросов. В частности, непонятно, кого именно готов будет назвать глава Белого дома: исполнителей или заказчиков терактов», – отметил Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ).

    «Если речь пойдет о первых, то американский лидер может "сдать" европейцев или украинцев», – считает собеседник. Причем, признаки причастности Европы к произошедшему веские: например, взрывы произошли в акватории Дании и Швеции, где до этого проходили некие учения.

    «Я допускаю, что могли быть использованы европейские ресурсы для минирования газопроводов. На этом фоне заявление президента США выглядит как элемент давления на европейцев. Не исключено, что таким образом Трамп пытается вынудить их пойти на уступки в рамках торговых сделок», – допустил аналитик.

    Если же речь пойдет о заказчике, то главе Белого дома предстоит раскрыть роль прошлой администрации Соединенных Штатов. По мнению Юшкова, в этом случае цель заявления американского президента – надавить на элиту Демпартии, чтобы что-то «выторговать».

    «То есть Трамп прямо дает понять демократам, что может рассказать об их преступлении. Такое откровение спровоцирует международный скандал. Да, некоторые представители ЕС все равно поддержат теракт. Например, глава МИД Польши Радослав Сикорский уже благодарил США», – рассуждает специалист.

    Но так или иначе, до объявления причастных дело вряд ли дойдет, считает собеседник. «Заявление Трампа – это инструмент давления, вопрос лишь в том, кого запугивает глава Белого дома. Хотя он и не станет никого раскрывать, на самого американского лидера может усилиться поток вопросов – как со стороны журналистов, так и со стороны Москвы», – заключил Юшков.

    Дональд Трамп заявил, что без расследования сможет узнать, кто взорвал «Северные потоки». Журналисты в Белом доме его спросили, рассматривает ли Вашингтон возможность начать расследование произошедшего.

    «Вероятно, если бы я спросил определенных людей, то я бы смог сказать вам [это], не тратя много денег на расследование. Думаю, многие знают, кто это взорвал», – ответил президент США. Трамп также подтвердил, что, как и ранее, отвергает вину России.

    Американский лидер напомнил, что в ходе первого срока пребывания в Белом доме (в 2017-2021 годах) он активно выступал против строительства «Северных потоков». «Однако я был тем, кто «взорвал» его [трубопровод] изначально, потому что я не позволил его построить. А затем, когда пришел Джо Байден, он позволил его построить», – посетовал он.

    Ранее издания Suddeutsche Zeitung, Die Zeit и ARD провели собственные расследования, по результатам которых назвали причастными к подрыву трех сотрудников школы дайвинга Scuba Family в Киеве – Евгения и Светлану Успенских, а также Владимира Журавлева. Федеральная прокуратура Германии выдала ордер на арест последнего, передавало в августе 2024 года агентство РИА «Новости».

    Напомним, ФСБ квалифицировала подрыв «Северных потоков» как акт международного терроризма. Владимир Путин называл «чушью» версию о причастности украинских активистов. По мнению президента России, взрывы такой мощности на такой глубине могут осуществить только специалисты, поддержанные всей мощью государства.

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    6 мая 2025, 21:01 • Видео
    Трамп выбрал преемников. Кто эти люди?

    Президент США Дональд Трамп заявил, что его преемником может стать вице-президент Джей Ди Вэнс или глава Госдепа Марко Рубио. Вэнс – это хороший выбор. Рубио – очень плохой.

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    7 мая 2025, 10:14 • Новости дня
    США собрались переименовать Персидский залив
    США собрались переименовать Персидский залив
    @ Al Drago/Pool/CNP/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Президент США Дональд Трамп намерен в ходе визита в Саудовскую Аравию объявить о переименовании Персидского залива в официальных документах США, пишет Associated Press.

    О планах президента Дональда Трампа объявить о переименовании Персидского залива в Аравийский залив на следующей неделе сообщили два американских чиновника, передает Associated Press.

    По данным издания, Трамп намерен сделать заявление во время своей поездки в Саудовскую Аравию. Арабские страны долгое время настаивали на изменении географического названия, в то время как Иран подчеркивает свои исторические права на этот водоем.

    В американских военных документах название «Аравийский залив» применяется уже несколько лет. В то же время карты Google в США указывают оба названия, а Apple Maps использует только «Персидский залив».

    В Иране вопрос названия залива вызывает сильный общественный резонанс, так как многие воспринимают его как часть национального наследия.

    Издание подчеркивает, что США могут изменить название для собственных нужд, однако международные организации и другие страны сохраняют право использовать традиционное обозначение.

    Напомним, в начале 2025 года Белый дом инициировал процесс изменения названий Мексиканского залива и горы Денали в официальных документах, подчеркнув их экономическую и историческую значимость. Позднее Google Maps переименовал Мексиканский залив.

    Газета ВЗГЛЯД отмечала, что США начали великую географическую войну.

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    7 мая 2025, 16:56 • Новости дня
    Евросоюз нашел болезненный для США ответ на американские пошлины

    FT узнала о готовности ЕС ввести пошлины на Boeing в качестве ответной меры в адрес США

    Евросоюз нашел болезненный для США ответ на американские пошлины
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Ирма Каплан

    Европейская комиссия рассматривает включение самолетов Boeing в новый список товаров, подпадающих под ответные пошлины на импорт из США, если торговые переговоры с Вашингтоном не увенчаются успехом, пишет FT.

    Европейская комиссия, которая управляет торговой политикой ЕС, готова включить гражданские самолеты Boeing в список на примерно 100 млрд евро ежегодного импорта США, товары из которого будут подвергнуты санкциям, пишет Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

    Американские пошлины в размере 25% на сталь, алюминий и автомобили из ЕС остаются в силе. При этом ЕС приостановил ответные пошлины на товары США на сумму 21 млрд евро, включая мотоциклы Harley-Davidson, птицу и одежду, до 14 июля, чтобы помочь процессу переговоров.

    «Следующая группа пошлин, которая затронет самолеты и потенциально химическую продукцию, вероятно, будет применяться с этого момента, если не будет достигнута договоренность с США, заявили чиновники. Список предлагаемых товаров, который, как ожидается, будет опубликован в четверг, может измениться, предупредили они», – говорится в материале.

    Еврокомиссар по торговле Марош Шефчович, возглавляющий переговоры, сообщил Европейскому парламенту во вторник, что 70% экспорта из ЕС в США теперь облагаются пошлинами.

    «Мы полностью вовлечены в переговоры с США, поскольку договоренность остается нашим предпочтительным результатом, но если переговоры сне дадут необходимых результатов, мы будем готовы к альтернативе с целью восстановления равных условий», – заявил он.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в начале мая Шефчович заявил, что Евросоюз отказался принимать соглашение с США, предусматривающее сохранение пошлин на уровне 10%.

    Напомним, что власти США начали тарифную войну, охватившую множество стран, а глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен пытается убедить Вашингтон, что Евросоюз при необходимости может обойтись без торговли с Америкой и найти ей альтернативу.

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    7 мая 2025, 10:10 • Новости дня
    Второй истребитель F/A-18 ВМС США рухнул с авианосца Harry Truman в Красном море

    CNN: Истребитель F/A-18 Super Hornet упал с авианосца Harry Truman в Красное море

    Второй истребитель F/A-18 ВМС США рухнул с авианосца Harry Truman в Красном море
    @ US Navy/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Еще один истребитель ВМС США F/A-18 Super Hornet с авианосца Harry Truman рухнул в Красное море, оба пилота катапультировались и получили незначительные травмы, сообщил канал CNN.

    Второй истребитель американских ВМС F/A-18 Super Hornet за неделю с небольшим упал с авианосца Harry Truman и пропал в Красном море. Причиной ЧП, предположительно, стала ошибка при посадке, когда самолет пытался приземлиться на авианосец, сообщил телеканал CNN со ссылкой на источники.

    По их данным, пилоты успешно катапультировались, их поднял спасательный вертолет, оба живы и получили легкие травмы. Истребитель упал в море и до сих пор не найден.

    «По словам четырех информаторов, поддерживаемая Ираном повстанческая группировка хуситов «выстрелила» по авианосцу во вторник, несмотря на то, что президент США Дональд Трамп договорился о прекращении огня с ними несколькими часами ранее. Неясно, связаны ли эти два инцидента», – добавил телеканал.

    Потеря второго истребителя произошла через неделю с небольшим после того, как другой самолет F/A-18 упал за борт авианосца Harry Truman. Первоначально сообщалось, что корабль совершил резкий разворот, чтобы уклониться от огня хуситов, и это привело к падению самолета за борт.

    Стоимость одного истребителя F/A-18 – более чем 60 млн долларов.

    Военно-морские силы США неоднократно подвергались атакам хуситов в Красном море с ноября 2023 года. В начале 2024 года американский эсминец применил систему «Фаланга» для отражения ракетной атаки хуситов.

    Ранее авианосец Harry Truman уже сталкивался с инцидентами в Средиземном и Красном морях, в том числе с ошибочным обстрелом и столкновением с торговым судном. После последнего инцидента в феврале командир авианосца был отстранен, новым командиром стал капитан Кристофер Хилл.

    Как писала в декабре 2024 года газета ВЗГЛЯД, хуситы отразили воздушную атаку США и Британии и атаковали авианосец Harry Truman в Красном море, сбив истребитель F/A-18.

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    7 мая 2025, 12:05 • Новости дня
    Мерц потребовал от США не вмешиваться в политику Германии
    Мерц потребовал от США не вмешиваться в политику Германии
    @ Moritz Frankenberg/dpa//Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Канцлер Германии Фридрих Мерц осудил американские комментарии по поводу признания «Альтернативы для Германии» экстремистской партией, подчеркнув, что политика ФРГ – внутреннее дело.

    Мерц резко отреагировал на высказывания госсекретаря США Марко Рубио о решении Федерального ведомства по охране конституции признать партию «Альтернатива для Германии» правоэкстремистской, передает ТАСС.

    В интервью каналу ZDF Мерц подчеркнул, что всегда считал США способными отличать экстремистские и центристские партии.

    Мерц также анонсировал грядущий телефонный разговор с американским президентом Дональдом Трампом. Он отметил, что пока не знаком с Трампом лично, но рассчитывает познакомиться на июньском саммите НАТО в Гааге или раньше.

    Мерц пообещал изложить позицию не только Германии, но и Европейского союза, подчеркнув, что у европейцев есть собственные предложения.

    Как писала Politico, администрация президента США Дональда Трампа публично поддержала главных оппонентов Фридриха Мерца – партию «Альтернатива для Германии», которая недавно была признана немецкой разведкой «доказанно экстремистской».

    Ранее ведомство по охране конституции Германии признало АдГ правоэкстремистской на всей территории страны. Лидеры партии Алис Вайдель и Тино Хрупалла назвали действия силовиков «серьезным ударом по немецкой демократии».

    Газета ВЗГЛЯД отмечала, что запрет АдГ в Германии изменит Европу до неузнаваемости.

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    7 мая 2025, 16:38 • Новости дня
    Вашингтон предлагал Украине принять депортированных из США мигрантов

    WP: Администрация Трампа просила Киев принять депортированных граждан третьих стран

    Вашингтон предлагал Украине принять депортированных из США мигрантов
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Ирма Каплан

    Украинское руководство получило от администрации американского президента Дональда Трампа предложение принять мигрантов, депортированных из США, несмотря на военное положение и разрушения инфраструктуры, пишет WP.

    Администрация американского президента Дональда Трампа в начале этого года призвала украинское правительство принять неопределенное количество депортированных из США граждан других стран, согласно документам, рассмотренным Washington Post (WP).

    «Чрезвычайно странный запрос к стране, находящейся в состоянии войны и зависящей от американской военной и финансовой поддержки для своего выживания», – отметили в газете.

    По данным издания, запрос из Вашингтона был передан высокопоставленным американским дипломатом в конце января. Украинский дипломат проинформировал посольство США о том, что Киев даст официальный ответ после выработки позиции, однако, по словам двух украинских чиновников, вопрос так и не был вынесен на высший уровень обсуждения и не рассматривался всерьез.

    Согласно проанализированным журналистами документам, аналогичные предложения из США  были направлены ряду других стран примерно в то же время.

    «Эти и другие документы, рассмотренные WP, дают новый взгляд на попытку президента Трампа резко расширить возможности депортации, поскольку он стремится перевернуть иммиграционную политику США нетрадиционными способами», – отмечает издание.

    Украина не приняла никаких граждан третьих стран из Соединенных Штатов и, как заявил один из источников, ему неизвестно о каких-либо «политических требованиях», выдвинутых США относительно принятия Украиной депортированных.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в проекте бюджета на 2026 год американский президент предложил урезать 3,5 млрд долларов на переселение мигрантов, чтобы сократить нелегальную миграцию. Кроме того, администрация США обсуждает возможность отправки депортируемых мигрантов в страны Африки и Восточной Европы, такие как Ливия и Молдавия, в обмен на политические или финансовые выгоды.

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    7 мая 2025, 17:12 • Новости дня
    Unherd: Передача систем Patriot Украине не изменит ход конфликта

    Unherd: Отправлять Украине дополнительные системы Patriot рискованно и бесполезно

    Tекст: Ирма Каплан

    Договоренность о передаче дополнительной системы Patriot Украине предполагает поставку не ранее лета, а модернизация займет еще несколько месяцев, поэтому никакой пользы или влияния на фронтовую обстановку это не окажет, пишет Unherd.

    Отправлять Украине дополнительные системы Patriot – одновременно бесполезно и рискованно, потому что функционировать она начнет спустя месяцы, а ситуацию на фронте не изменит никак, уверена военный эксперт Дженнифер Кавана, о чем пишет в статье для британского портала Unherd.

    «Стратегия не сработает. Отправка дополнительных средств ПВО на Украину не только не окажет давления на Россию, но и не окажет существенной помощи Украине ни в краткосрочной, ни в долгосрочной перспективе. Что еще хуже, это решение углубляет участие США в конфликте и тратит больше ресурсов на войну», – говорится в статье.

    По мнению автора, у Вашингтона ограниченные рычаги воздействия на Россию, которая имеет военное преимущество. Дополнительные санкции, которыми пригрозил американский президент Дональд Трамп, вряд ли изменят расчеты российского лидера, США не смогут увеличить военную помощь Украине, так как их запасы уже истощены.

    «Еще одна система Patriot внутри Украины кардинально не изменит ход войны. Россия уже продемонстрировала способность подавлять Patriot с помощью беспилотников и недорогих ракет. В ближайшей перспективе оборонительные способности Украины не изменятся», – подчеркивает автор.

    Военный эксперт напоминает, что система ПВО поступит на вооружение не сразу, потребуется ее модернизация, которая займет несколько месяцев. Глобальная нехватка ракет-перехватчиков будет по-прежнему ограничивать ее эффективность, независимо от развертывания. И, наконец, от систем противовоздушной обороны мало пользы без надежных запасов необходимых им ракет, резюмирует автор.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, западные союзники ведут дискуссии о возможной поставке дополнительных зенитных комплексов Patriot Киеву до июньского саммита НАТО. При этом New York Times сообщала, что Украина получит зенитную ракетную систему Patriot, ранее размещенную в Израиле.

    Напомним, что США планируют осуществить коммерческую сделку на поставку вооружений Киеву на сумму около 50 млн долларов, тогда как Россия неоднократно призывала Запад прекратить накачивать Украину оружием, так как это затягивает конфликт и отдаляет возможность мирного соглашения.

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    7 мая 2025, 21:52 • Новости дня
    Трамп заявил о «доминирующей роли» США в победе над фашизмом

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп заявил, что считает Америку ключевой силой в разгроме фашизма во Второй мировой войне.

    На церемонии приведения к присяге нового посла США в Китае, состоявшейся в Белом доме, Трамп заявил, что США были «доминирующей силой» в победе над фашизмом, передает РИА «Новости». Он отметил, что у России «большой день завтра», имея в виду День Победы, и напомнил о потерях советской стороны.

    Трамп добавил: «Они потеряли миллионы людей и были решающим фактором, но не было такого решающего фактора, как мы. Мы победили в войне, победили с помощью других. И все празднуют, кроме нас».

    Президент США подчеркнул, что победа над фашизмом была достигнута во многом благодаря Америке. По его словам, американская армия сыграла ключевую роль в исходе Второй мировой войны.

    Ранее президент США Дональд Трамп принял решение объявить 8 мая Днем победы во Второй мировой войне.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова обвинила Трампа в гиперболизации роли США во Второй мировой войне.

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    7 мая 2025, 06:13 • Новости дня
    Трамп счел неподходящим момент для возможного возвращения России в G7
    Трамп счел неподходящим момент для возможного возвращения России в G7
    @ Francis Chung/Pool/CNP/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Нынешний момент является неподходящим для возвращения России в G7, заявил президент США Дональд Трамп, раскритиковав исключение России из «Большой восьмерки».

    Президент США ответил отрицательно на вопрос, может ли пригласить Россию вновь стать участником G7. Он заявил, что «сейчас неподходящее время», передает РИА «Новости».

    При этом он раскритиковал решение исключить Россию из G8: «Если бы Россия была в составе G8, если бы Россия была в ней, я думаю, что сейчас, вероятно, не было бы этой нелепой, смертоносной войны».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США заблокировали антироссийское заявление G7 в апреле. Ранее Трамп предлагал вернуть Россию в G7. МИД России заявлял, что у России исчезло желание присоединяться к G7.

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    5 мая 2025, 22:48 • Новости дня
    Сийярто назвал выход США из переговоров по Украине плохой новостью

    Сийярто заявил о рисках прекращения участия США в переговорах по Украине

    Tекст: Вера Басилая

    США способны повлиять на урегулирование конфликта, и прекращение их участия негативно отразится на мире, заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

    Сийярто отметил, что только у Вашингтона есть реальные возможности договориться с Киевом и Москвой об урегулировании конфликта, передает ТАСС.

    Он выразил мнение, что наибольшие шансы добиться мира на Украине есть именно у президента США Дональда Трампа. Он добавил, что пока Соединенные Штаты не заявили о полном отказе от участия в мирном процессе. Глава венгерского МИД выразил надежду, что США продолжат попытки дипломатического урегулирования ситуации.

    После выступления в городе Печ Сийярто прокомментировал и референдум в Венгрии по вопросу о вступлении Украины в Евросоюз. Венгерские власти выступают против поспешного приема Украины в ЕС, считая, что это может нанести ущерб экономике Европы и втянуть ее в прямой конфликт с Россией. Будапешт пообещал учитывать мнение граждан, выраженное на референдуме, при дальнейших переговорах с Брюсселем.

    Ранее президент США Дональд Трамп допустил возможность выхода своей страны из переговоров по украинскому урегулированию.

    Президент России Владимир Путин выразил готовность к политико-дипломатическому урегулированию ситуации на Украине.

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    6 мая 2025, 23:03 • Новости дня
    Трамп анонсировал важное заявление 8 или 9 мая

    Трамп пообещал объявить позитивные новости до поездки на Ближний Восток

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп пообещал сделать важное и позитивное заявление «по очень важной теме» 8 или 9 мая.

    В разговоре с журналистами в Белом доме Трамп сообщил, что объявление состоится до его деловой поездки на Ближний Восток, передает ТАСС.

    «Я думаю, что до этого мы сделаем очень, очень большое объявление. И я не скажу вам, о чем. Но оно будет, и оно очень позитивное», – подчеркнул Трамп. Он добавил, что новость не обязательно будет касаться сферы торговли.

    По его словам, объявление «по очень важной теме». будет сделано перед отъездом на Ближний Восток.

    Трамп подчеркнул, что это будет одно из самых важных объявлений, которые были сделаны за многие годы по определенной тем.

    Президент США в период с 13 по 16 мая совершит поездку на Ближний Восток, в ходе которой посетит Саудовскую Аравию, Катар и ОАЭ.

    Ранее президент США Дональд Трамп принял решение объявить 8 мая Днем победы во Второй мировой войне.

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    5 мая 2025, 21:37 • Новости дня
    Вашингтон положительно оценил решение РФ объявить трехдневное перемирие на Украине

    Трамп оценил решение России объявить трехдневное перемирие на Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп высоко оценил решение президента России Владимира Путина ввести трехдневное перемирие на Украине, приуроченное к 80-летию окончания Великой Отечественной войны.

    Президент США Дональд Трамп положительно оценил решение российского лидера Владимира Путина объявить перемирие на Украине в дни 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, передает ТАСС.

    «Я думаю, что мы прошли долгий путь, и, возможно, что-то произойдет, надеемся, что произойдет», – сказал он журналистам в Белом доме.

    Трамп отметил, что трехдневное прекращение огня, объявленное президентом Путиным, может показаться незначительным. Однако, по мнению американского лидера, это важный шаг, учитывая предысторию конфликта. Трамп выразил надежду на дальнейшее развитие событий в направлении урегулирования ситуации на Украине.

    Ранее Владимир Зеленский отверг предложение Владимира Путина объявить перемирие с седьмого по девятое мая в честь 80-летия Победы.

    Москва объявила перемирие на этот период и заявила о намерении остановить боевые действия с 0:00 мск с 7 на 8 мая до 0:00 с 10 на 11 мая.

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    6 мая 2025, 10:55 • Новости дня
    Politico: Трамп ослабил позиции нового канцлера Германии

    Tекст: Александра Юдина

    Администрация президента США Дональда Трампа публично поддержала главных оппонентов Фридриха Мерца – партию «Альтернатива для Германии», которая недавно была признана немецкой разведкой «доказанно экстремистской», пишет Politico.

    Мерц официально займет пост канцлера Германии во вторник, но уже столкнулся с попытками подорвать его позиции, передает Politico.

    По словам госсекретаря США Марко Рубио, маркировка AfD экстремистами – это «тирания под видом закона», а настоящей угрозой считает миграционную политику немецкого истеблишмента.

    Вице-президент США Джей Ди Вэнс согласился с этой позицией, сравнив действия официального Берлина с возведением Берлинской стены.

    Мерц, возглавляющий христианских демократов, отказался вступать в коалицию с АдГ, несмотря на усиление правых. Вместо этого он создал правительство с социал-демократами, которые показали худший результат за всю новейшую историю Германии.

    По мнению издания, это привело к формированию самой слабой «большой коалиции» за десятилетия, что, как отмечают оппоненты, делает Мерца уязвимым для атак со стороны АдГ.

    Politico подчеркивает, что поддержка Трампа может усилить позиции АдГ, снять с нее часть общественных табу и усилить давление на Мерца на фоне растущей популярности правых.

    Ранее партия «Альтернатива для Германии» обратилась в суд с иском против решения контрразведки о признании АдГ правоэкстремистской организацией, требуя отмены решения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, немецкие спецслужбы включили партию «Альтернатива для Германии» в перечень экстремистских организаций, указав на ее правоэкстремистский характер.

    Бывший глава британского правительства Лиз Трасс заявила, что попытки ограничить деятельность партии «Альтернатива для Германии» приведут к росту недовольства внутри Германии.

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    7 мая 2025, 09:55 • Новости дня
    Захарова обвинила Трампа в гиперболизации роли США во Второй мировой войне

    Tекст: Александра Юдина

    Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала заявления президента США Дональда Трампа о роли США во Второй мировой.

    По ее словам, Дональд Трамп склонен преувеличивать роль США во Второй мировой войне и делать на этом политическую карьеру, передает радио Sputnik.

    Захарова отметила, что Трамп всегда был склонен к гиперболизации и эмоциональному подходу.

    Захарова также выразила мнение, что США переживают не только экономический и политический, но и глубокий нравственный кризис.

    По ее словам, американский народ плохо знает собственную историю и даже хуже мировой географии.

    Ранее президент США Дональд Трамп принял решение объявить 8 мая Днем победы во Второй мировой войне.

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