Техномиллиардеры выдвинули своих ребят, кто помоложе и пободрее, в политику, и добились успехов (вплоть до позиции вице-президента США). Традиционные элиты внезапно занервничали. Даже не знаешь, за кого тут болеть – за Макрона или коллективного Питера Тиля. Оба хуже.6 комментариев
Представителей молдавской оппозиции задержали в аэропорту Кишинева
В аэропорту Кишинева после поездки в Москву задержали делегацию «Победы»
Мэр города Оргеева Татьяна Кочу, советник города Бельцы Вячеслав Жуков, представители блока «Победа» Кристина Вулпе и Авелин Табарча задержаны в аэропорту Кишинева после прилета из Москвы, сообщили в партии.
В пресс-службе блока сообщили, что четверых представителей оппозиционного блока «Победа» задержали в аэропорту молдавской столицы после их возвращения из Москвы, передает ТАСС.
Среди задержанных – мэр Оргеева Татьяна Кочу, муниципальный советник Бельц Вячеслав Жуков, а также Кристина Вулпе и Авелин Табарча.
Юрий Витнянский, входящий в руководство партии «Возрождение», входящей в блок «Победа», уточнил, что делегация находилась с визитом в российской столице. По его словам, на политиков пытаются оказать давление за намерение восстановить отношения с Россией.
Причины задержания оппозиционеров официально не озвучены. Власти пока не прокомментировали ситуацию.
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