В аэропорту Кишинева после поездки в Москву задержали делегацию «Победы»

Tекст: Вера Басилая

В пресс-службе блока сообщили, что четверых представителей оппозиционного блока «Победа» задержали в аэропорту молдавской столицы после их возвращения из Москвы, передает ТАСС.

Среди задержанных – мэр Оргеева Татьяна Кочу, муниципальный советник Бельц Вячеслав Жуков, а также Кристина Вулпе и Авелин Табарча.

Юрий Витнянский, входящий в руководство партии «Возрождение», входящей в блок «Победа», уточнил, что делегация находилась с визитом в российской столице. По его словам, на политиков пытаются оказать давление за намерение восстановить отношения с Россией.

Причины задержания оппозиционеров официально не озвучены. Власти пока не прокомментировали ситуацию.

Ранее Владимир Путин призвал народы Грузии и Молдавии сохранять традиции дружбы и взаимопомощи, а также не допустить забвения общего исторического наследия.

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