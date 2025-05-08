Власти Молдавии запретили проводить «Бессмертный полк» в центре Кишинева

Tекст: Вера Басилая

Петрович, который является одним из организаторов шествия «Бессмертного полка» в Молдавии, сообщил, что власти запретили проводить шествие «Бессмертного полка» и Марш Победы на Площади Великого национального собрания, передает ТАСС.

По его словам, новым местом сбора объявляется пересечение улиц Бэнулеску Бодони и проспект Стефана Великого.

По планам правительства, 9 мая на главной площади будет организована ярмарка к так называемому Дню Европы, куда приглашены посольства стран ЕС.

Ранее учителям в Молдавии пригрозили увольнением за участие в Марше Победы 9 мая.

Власти Молдавии пообещали оштрафовать участников «Бессмертного полка», если они появятся с георгиевской лентой во время шествия 9 мая в честь 80-летия Дня Победы.