При всех отличиях подходов России и Китая к решению широкого круга вопросов в самом важном подходы Москвы и Пекина совершенно одинаковые – в мире не может быть узкой группы государств, навязывающих свои интересы всем остальным.0 комментариев
Учителям Молдавии пригрозили увольнением за посещение Марша Победы 9 мая
Власти Молдавии, по заявлениям Соцпартии, оказывают давление на педагогов, угрожая увольнениями за участие в Марше Победы.
Пресс-служба Партии социалистов Республики Молдова заявила о давлении на педагогов и учеников со стороны властей, передает ТАСС. В сообщении отмечается, что учителям открыто угрожали увольнениями за участие в Марше Победы 9 мая. Соцпартия назвала такие действия грубым нарушением прав человека и свободы выражения мнений.
В партии подчеркнули, что традиционно в праздничных мероприятиях принимают участие сотни тысяч человек по всей стране. Соцпартия призвала власти прекратить давление на образовательные учреждения и отказаться от использования детей в политических целях. Представители партии потребовали обеспечить право на свободное участие в памятных акциях всем гражданам независимо от профессии.
Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Молдавии пообещали оштрафовать участников «Бессмертного полка», если те появятся с георгиевской лентой во время шествия 9 мая в честь 80-летия Дня Победы.