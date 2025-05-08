9 мая на Украине прекратили праздновать именно при Зеленском – на это не решился даже Порошенко. Вероятно, День Победы вызывает у Зеленского ненависть примерно так же, как у вероотступника вызывает неприязнь всё, что связано с его прежней религией, от которой он отрекся.0 комментариев
ЕС решил выделить Украине 1 млрд евро на производство оружия
Каллас: ЕС выделит Украине 9 мая 1 млрд евро на производство оружия
Министры иностранных дел Евросоюза посетят Киев 9 мая, где объявят о выделении 1 млрд евро для украинской оборонной промышленности, заявила глава дипслужбы ЕС Кая Каллас на пресс-конференции по итогам встречи глав МИД ЕС в Варшаве.
«Министры отправятся завтра на Украину и там объявят о выделении 1 млрд евро для украинской оборонной промышленности», – уточнила Каллас, передает ТАСС.
8 мая еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис сообщил, что Украина получила 1 миллиард евро из средств, полученных Евросоюзом от реинвестирования российских замороженных активов.
В апреле институт мировой экономики (IfW) сообщил, что с приходом к власти американского президента Дональда Трампа США прекратили новую помощь Украине, в то время как ЕС продолжает ее предоставлять, увеличив разрыв до 23 млрд евро.
Ранее бывший французский генерал Доминик Делавард сообщил, что Франция и Евросоюз утратили экономические и производственные возможности для перевооружения, а восстановление армии займет десятилетия.