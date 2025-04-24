Tекст: Дмитрий Зубарев

Франция и Евросоюз не располагают возможностями для масштабного перевооружения, заявил генерал в отставке Доминик Делавард, передает ТАСС. По его словам, главная причина заключается в экономических проблемах: страны Европы, в частности Франция, находятся в состоянии банкротства и не способны выделить необходимые ресурсы.

Делавард отметил, что объявленные Еврокомиссией бюджеты на перевооружение не существуют в реальности или могут быть реализованы только на протяжении десятилетий. Генерал также напомнил, что действующие законы о военном планировании не исполнялись за все время его службы.

Эксперт подчеркнул, что создание современной армии требует не только финансирования, но и строительства новых заводов, производства техники и обучения персонала, на что может уйти не менее двадцати лет. Делавард заявил: «На восстановление того, что мы разрушали 35 лет, потребуется много времени».

Он выразил сомнение, что Франция способна перевооружиться, и не увидел прогресса в данном направлении с момента начала спецоперации на Украине. Также генерал скептически оценил возможность ввода европейских войск на Украину, полагая, что такие силы будут быстро уничтожены, а добровольцев найдется немного.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Евросоюз и Британия договорились подписать пакт о безопасности на фоне угроз Дональда Трампа ограничить поддержку НАТО, Вашингтон рассматривал возможность вывода до 10 тыс. американских военных из стран Восточной Европы, а министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что евро-атлантическое сообщество во главе с Германией, Францией и Британией сосредоточилось на подготовке к новой войне.