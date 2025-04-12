  • Новость часаВС России нанесли поражение формированиям девяти бригад и полка ВСУ у Горналя и Олешни
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    Что даст России новая орбитальная станция
    Рубио поддержал Уиткоффа после встречи с Путиным
    Каллас признала провал встречи «коалиции желающих» по Украине
    Российские подлодки «Палтус» напугали страны НАТО
    ВС России поразили военный аэродром и гидропорт ВСУ
    NYT: Трамп раскрыл «уязвимое место» перед Китаем
    Американский экономист Сакс заявил о возможности снятия санкций США с России
    Мирошник заявил о риске эскалации из-за идеи раздела Украины на зоны контроля
    Журналистка на Украине получила пять лет за видео мобилизации
    Мнения
    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов Мы помогаем Западу поддерживать мифы о нём и о нас

    Проведите эксперимент: спросите детей, читавших роман Даниэля Дефо, кем был Робинзон Крузо? Я задавал этот вопрос и взрослой аудитории, и мне говорили, что Робинзон был моряком, любителем приключений и купцом, но почти никто не вспоминал, что он был работорговцем.

    7 комментариев
    Денис Борисов Денис Борисов Турция, Япония и Южная Корея окапываются в Центральной Азии

    В условиях эскалации напряженности между великими державами центральноазиатские государства пытаются расширять разнообразие своей внешней политики за счет взаимодействия с «невеликими» центрами мировой политики.

    2 комментария
    Владимир Можегов Владимир Можегов «Альтернатива» изменит Германию и всю Европу

    Завтрашняя европейская реальность выглядит так: Орбан в Венгрии, «Партия свободы» в Австрии, АдГ в Германии, Ле Пен во Франции, Фарадж в Британии… Вместо глобалистского всесмешения – «Европа отечеств», о которой мечтал когда-то Де Голль. Для либералов эта реальность чудовищна.

    7 комментариев
    12 апреля 2025, 15:04 • Новости дня

    Лавров заявил о подготовке евро-атлантического сообщества к новой войне

    Лавров обвинил Германию, Францию и Британию в подготовке к новой войне

    Tекст: Вера Басилая

    Евро-атлантическое сообщество во главе с Германией, Францией и Британией сосредоточилось на подготовке к новой войне, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

    Лавров на Антальском дипломатическом форуме выступил с заявлением о том, что евро-атлантическое сообщество сосредоточило свои усилия на подготовке к новой войне. Он подчеркнул, что Германия, Франция и Британия играют ведущую роль в этом процессе, передает ТАСС.

    Ранее Лавров заявил, что Европа вновь настроена агрессивно по отношению к России.

    По мнению посла по особым поручениям МИД России Родиона Мирошника, раздел Украины на зоны контроля между Россией и европейскими странами может привести к новой эскалации конфликта.

    9 апреля 2025, 20:24 • Новости дня
    ЕС отказался продлевать торговые преференции для Украины

    ЕС отказался продлевать торговые преференции для Украины после 5 июня

    ЕС отказался продлевать торговые преференции для Украины
    @ Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Евросоюз не собирается продлевать торговые преференции для Украины после истечения срока действия временного механизма 5 июня, при этом обсуждаются возможные изменения в соглашение об ассоциации.

    Украинское издание «Европейская правда» сообщило, что Евросоюз не будет продлевать торговые преференции для Украины после 5 июня. Европейский чиновник, близкий к переговорам, подтвердил, что с этого момента автономные торговые мероприятия закончатся. Это означает, что условия торговли вернутся к довоенным, а также прекратятся ограничительные меры, введенные в отношении ряда товарных позиций, передает ТАСС.

    Чиновник отметил, что, несмотря на прекращение действия преференций, рассматривается возможность сохранить льготы для некоторых видов украинского экспорта, таких как сталь. Также ведется обсуждение вероятного изменения соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС для поддержки экономики Киева на взаимовыгодных условиях.

    По словам источника, окончательное решение на этот счет еще не принято, но оно будет основываться на экономических интересах обеих сторон. Обсуждения по этому вопросу продолжаются, и официальный Брюссель пока не делает никаких заявлений по этому поводу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце прошлого года польские фермеры временно прекратили блокирование границы с Украиной после достижения соглашения с министром сельского хозяйства. До этого на границе Польши и Украины образовалась очередь из 150 грузовиков из-за блокировки КПП польскими фермерами, сообщили в Госпогранслужбе Украины.

    Как отмечала газета ВЗГЛЯД, 2025 год разрушил взаимные чувства поляков и украинцев.

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    10 апреля 2025, 13:02 • Новости дня
    Эксперт: Эстония угрожает блокадой Калининградской области

    Депутат Колесник: Решение Эстонии топить «подозрительные» суда создает риски для Калининградской области

    Эксперт: Эстония угрожает блокадой Калининградской области
    @ Сергей Красноухов/РИА Новости

    Tекст: Анастасия Куликова

    Эстонская инициатива, разрешающая военным топить «подозрительные» суда, может осложнить движение российского танкерного флота по Балтике. Кроме того, решение Таллина создает риски для Калининградской области, снабжение которой реализуется по морю. Это потребует четкого ответа со стороны Москвы, сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Андрей Колесник.

    «Властям Эстонии следовало бы заняться разработкой инициатив, направленных на повышение уровня жизни собственных граждан. Но вместо этого они предпочитают нагнетать обстановку в Балтийском регионе», – отметил Андрей Колесник, член комитета Госдумы по обороне. Эстонский закон, разрешающий военным топить «подозрительные» суда, он иронично охарактеризовал «Фантомас разбушевался».

    На протяжении длительного времени в Таллине «прогревали» тему якобы угрозы со стороны Москвы. Парламентарий напомнил, что практически в каждом инциденте с повреждением подводной инфраструктуры виноватой пытались выставить Россию, но эти действия выглядели нелепо. «Фактически все дно Балтийского моря усеяно кабелями. Случаи с их обрывом происходят часто и неумышленно. Дело в том, что якорь судна тащат по грунту, чтобы он зацепился», – уточнил Колесник.

    Он подчеркнул: вина российской стороны в якобы «диверсиях» с подводными кабелями никогда не была доказана теми, кто громогласно озвучивал обвинения. На этом фоне решение разрешить эстонским военным топить суда вызывает ряд вопросов. «По каким критериям они станут определять, скажем, подозрительный танкер или нет? Как они собираются обосновывать свои предположения? Как будет проходить процедура потопления?» – рассуждает депутат.

    По его мнению, цель этого закона – психологически воздействовать на Москву. «Я думаю, что Таллин не самостоятельно разрабатывал инициативу», – считает парламентарий. Он напомнил о планах США ввести ограничения в отношении судов, перевозящих российскую нефть через Балтийское море.

    Собеседник допускает, что эстонская инициатива может осложнить движение танкерного флота по Балтике. «Поэтому следует подумать об организации их сопровождения военными кораблями», – акцентировал Колесник. Кроме того, решение Эстонии создает риски и для Калининградской области, снабжение которой происходит по морю. «Речь может пойти и о попытке блокады самого западного региона России. В Таллине должны понимать последствия такого шага», – заключил Колесник.

    Ранее эстонский парламент (Рийгикогу) принял законопроект, позволяющий военным применять силу против торговых судов в Балтийском море, которые представляют угрозу для нацбезопасности, передает «Интерфакс».

    Утверждается, что цель инициативы, ранее одобренной парламентским комитетом по гособороне, – защита инфраструктуры, армейских объектов, портов, оборудования или судов, оказывающих жизненно важные услуги. Эстонские военные получают право топить суда, которые, по их оценке, представляют опасность.

    Такие меры будут применять, только если предотвратить угрозу другими способами невозможно и если возможный урон от судна выше, чем ущерб от его крушения. В Таллине уверяют, что экипаж корабля будет заранее оповещен о действиях военных и эвакуирован, отмечает Deutsche Welle (признано в России иноагентом).

    «Это даст нам возможность действовать не только в территориальных водах – то есть в 12 морских милях, которые у нас и у каждой страны отсчитываются от берега и островов, но и в исключительной экономической зоне», – заявил Калев Стойческу, председатель комитета по национальной обороне. По его словам, Эстония в пресечении движения судов также будет «надеяться на сотрудничество с союзниками – Финляндией, Швецией, Латвией и другими странами».

    Напомним, в последнее время участились сообщения о разрывах кабелей в Балтийском море. Инциденты также затронули Германию, Швецию, Литву, Латвию и Финляндию. Представители стран НАТО обвиняли в этом Россию. При этом в ходе расследований специалисты не нашли доказательств того, что повреждения были результатом диверсий. Например, в Хельсинки сняли арест с танкера Eagle S.

    Посол России в Финляндии Павел Кузнецов указывал, что версии о «российском следе» могут быть инспирированы для усиления присутствия НАТО в Балтийском море. Официальный представитель МИД Мария Захарова заявляла, что обвинения направлены на создание препятствий для экспорта российской нефти и ограничения судоходства на Балтике.

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    12 апреля 2025, 12:03 • Видео
    Китай внезапно помог Трампу

    Китай объявил, что одной из ответных мер на тарифы, введенные президентом США Дональдом Трампом против КНР, станет отказ от американской кинопродукции. Это больно ударит по Голливуду. Но это именно то, что нужно Трампу.

    Коментарии (0)
    9 апреля 2025, 19:12 • Новости дня
    Mysl Polska: Украина стала балластом для США
    Mysl Polska: Украина стала балластом для США
    @ Rod Lamkey/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинская проблематика не включена в новые приоритеты американской администрации президента Дональда Трампа, заявило польское издание Mysl Polska.

    «Трамп определил новые приоритеты в геополитике США. Украина стала для США балластом, от которого нужно избавиться как можно скорее», – говорится в материале Mysl Polska, передает РИА «Новости».

    Глава американского государства намерен переложить ответственность за решение украинского вопроса на плечи Евросоюза, в том числе на Францию, Британию и Польшу, отмечается в статье.

    Ранее СМИ писали, что разногласия между США и ЕС из-за вопроса допуска России к SWIFT грозят сорвать зерновую сделку по Черному морю и остановить мораторий на прекращение огня на Украине.

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    10 апреля 2025, 11:09 • Новости дня
    Власти Литвы увидели в поджоге магазина IKEA украинским подростком «атаку России» и начало третьей мировой войны
    Власти Литвы увидели в поджоге магазина IKEA украинским подростком «атаку России» и начало третьей мировой войны
    @ dpa/TASS

    Tекст: Александра Юдина

    Украинский подросток Даниил Бардадим обвиняется в поджоге магазина IKEA в Вильнюсе, что литовские власти рассматривают как часть «российской диверсионной кампании», направленной на дестабилизацию Европы, пишет The New York Times.

    По данным издания, Бардадим оказался в центре международного скандала после того, как его арестовали в Литве по обвинению в терроризме, передает The New York Times.

    Он обвиняется в поджоге IKEA в Вильнюсе в мае, который литовские власти рассматривают как часть «масштабной российской кампании саботажа» по Европе.

    Следователи указывают, что Бардадим, находясь в Варшаве, якобы получил предложение от группы, обещавшей ему автомобиль BMW и 11 тыс. долларов за выполнение заданий, не подозревая о последствиях. Вместо обещанной суммы он получил только старую машину, а позже оказался в литовской тюрьме.

    Литовские власти считают, что Бардадим не осознавал истинные намерения своих нанимателей. Известно, что его завербовали через соцсети, используя псевдонимы, и направляли через приложения Telegram и Zengi.

    Следствие полагает, что главной мотивацией подростка стали деньги, а не какие-либо идеологические убеждения. Судебное разбирательство продолжается, адвокаты отказываются от комментариев.

    Инциденты с поджогами и саботажем в Европе участились, что вызывает беспокойство властей. Дариус Яунискис, глава департамента государственной безопасности Литвы, назвал произошедшее «частью российской стратегии по созданию хаоса и подрыву общественного мнения» относительно поддержки Украины.

    «Мы уже вошли в зону военных действий в Европе», – сказал Яунискис. «Их цель, – сказал он, - создать хаос, посеять недоверие и панику». «Добро пожаловать в третью мировую войну», – добавил он.

    Газета ВЗГЛЯД рассуждала, зачем Польша придумала «поджоги, устроенные русской разведкой».

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    12 апреля 2025, 09:19 • Новости дня
    Российские подлодки «Палтус» напугали страны НАТО
    Российские подлодки «Палтус» напугали страны НАТО
    @ Павел Львов/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Российские подлодки серии «Палтус», обладая низкой акустической сигнатурой и высокоточными ракетами «Калибр», продолжают вызывать беспокойство у стран НАТО, пишет издание 19fortyfive.

    Российская подлодка серии «Палтус» на протяжении нескольких десятилетий удерживает страны НАТО в состоянии тревоги, передает РИА «Новости».

    Эти подлодки, благодаря своей малозаметности, известны как «черные дыры» и выполняют не только противокорабельные и противолодочные задачи, но и сбор разведданных.

    В материале подчеркивается, что серия «Палтус» опасна для стран НАТО из-за своих возможностей для модернизации и улучшения.

    На вооружении подлодок стоит высокоточная крылатая ракета «Калибр», что делает их универсальными и надежными в краткосрочных боевых задачах.

    Ранее министр обороны Андрей Белоусов пояснял, что при ведении боевых действий в ходе спецоперации крылатые ракеты «Калибр» применяются с дизель-электрических подводных лодок.

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    9 апреля 2025, 22:45 • Новости дня
    Эстония приняла закон о праве топить подозрительные суда

    Парламент Эстонии разрешил военным топить суда, угрожающие инфраструктуре

    Tекст: Вера Басилая

    Парламент Эстонии одобрил законопроект, позволяющий военным применять силу против судов, подозреваемых в угрозе подводным кабелям и другим объектам инфраструктуры, сообщает агентство Франс Пресс.

    По данным агентства, парламент Эстонии принял законопроект, который разрешает военным и ВМС страны применять силу против любых судов, подозреваемых в намерении нанести ущерб эстонским объектам инфраструктуры. В случае крайней необходимости такие суда могут быть потоплены, передает РИА «Новости».

    Законопроект был одобрен эстонским парламентом в среду и направлен на укрепление безопасности страны на море. Чтобы законопроект вступил в силу, его должна подписать президент Эстонии и он должен быть официально обнародован.

    Ранее посол России в Финляндии Павел Кузнецов заявил, что финские власти не опровергли сообщения о непричастности России к инциденту с кабелем EstLink 2. Он добавил, что версии о «российском следе» могут быть инспирированы для усиления присутствия НАТО в Балтийском море.

    Кроме того, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что обвинения в причастности России к повреждениям кабелей направлены на создание препятствий для экспорта российской нефти и ограничения судоходства в Балтийском море.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, попытка обвинить Россию в намеренной порче кабелей на дне Балтийского моря потерпела неудачу, а в западных СМИ обсуждается идея ввести более строгие требования к судам, заходящим в Балтийское море.

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    11 апреля 2025, 15:14 • Новости дня
    Си Цзиньпин предложил ЕС объединиться против Трампа

    Politico: Си Цзиньпин предложил ЕС объединиться против Трампа

    Си Цзиньпин предложил ЕС объединиться против Трампа
    @ XinHua/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Китайский лидер Си Цзиньпин призвал Евросоюз к совместным действиям против торговой политики США, которую проводит президент Дональд Трамп, пишет Politico.

    Это заявление прозвучало во время встречи с премьер-министром Испании Педро Санчесом в Пекине, сообщает Politico. «Китай и ЕС должны совместно защищать экономическую глобализацию и справедливую международную торговлю», – заявил Си Цзиньпин, добавив, что Пекин и Брюссель должны противостоять «односторонним и запугивающим практикам».

    Испанский премьер-министр поддержал инициативу главы КНР, подчеркнув необходимость диалога и укрепления отношений с другими странами в условиях «сложной глобальной обстановки». Он также назвал Китай «фундаментальным партнером, когда речь идет о противостоянии величайшим мировым вызовам».

    Премьер-министр Италии Джорджа Мелони, напротив, считает, что Европе следует сохранить «прагматичный и открытый подход» к США. На следующей неделе она посетит Овальный кабинет, чтобы обсудить с Трампом торговые вопросы.

    Кроме того, Санчес сообщил, что обсуждал визит в Китай с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и еврокомиссаром по торговле Марошем Шефчовичем. В июле лидеры ЕС планируют встретиться с Си Цзиньпином в Пекине, что совпадает с 50-летием установления отношений между ЕС и Китаем.

    Ранее сообщалось, что ЕС и Китай решили провести саммит в Пекине для обсуждения пошлин США.

    Политолог Александр Рар в беседе с газетой ВЗГЛЯД выразил мнение, что ЕС не сможет улучшить отношения с Китаем.

    Газета ВЗГЛЯД выясняла, кто выйдет победителем в торговой войне Китая и США.

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    11 апреля 2025, 09:37 • Новости дня
    Поезд с европейскими туристами закидали камнями в Киргизии

    Tекст: Александра Юдина

    В Чуйской области Киргизии неизвестные закидали камнями поезд с туристами из Европы, разбив окна в вагонах и ранив сотрудника поездной бригады.

    В Чуйской области Киргизии поезд с туристами из Европы подвергся атаке камнями, передает РИА «Новости».

    Инцидент произошел на перегоне Кант – Аламедин, когда поезд следовал из города Балыкчы. В результате вандализма были разбиты окна в вагонах и пострадал один из сотрудников поездной бригады.

    В пресс-службе госпредприятия «Кыргыз темир жолу» выразили обеспокоенность произошедшим, отметив, что такие действия представляют угрозу безопасности пассажиров и могут негативно сказаться на международном имидже страны.

    Представители «Киргизских железных дорог» призвали местных жителей к сознательности и ответственности, напомнив, что любые нарушения безопасности на железной дороге будут преследоваться по закону.

    Напомним, первый в этом году туристический поезд с путешественниками из Европы прибыл в Бишкек. Этот маршрут охватывает несколько стран Центральной Азии: Узбекистан, Киргизию и Казахстан. Состав поезда состоит из 11 вагонов, и в нем путешествуют более 80 туристов.

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    10 апреля 2025, 11:12 • Новости дня
    Украина представила список желаний о размещении европейских войск
    Украина представила список желаний о размещении европейских войск
    @ Moritz Frankenberg/dpa/picture-alliance/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Украина представила список требований для размещения миротворческих сил, в него включены вопросы мандата и инфраструктуры, сообщает Politico.

    Украина представила свои пожелания по размещению европейских войск на своей территории, пишет Politico. Встреча ключевых союзников Украины, включая министров обороны Франции и Британии, состоялась в штаб-квартире НАТО в Брюсселе. Главная цель обсуждений – проработка деталей миротворческой миссии в случае заключения мирного соглашения с Россией. По словам Владимира Зеленского, стране необходимо присутствие иностранных войск на суше, в воздухе и на море для предотвращения новых нападений со стороны России.

    Зеленский отметил, что обсуждение охватывало не только количество войск, но и их мандат, инфраструктуру и временные рамки. Заместитель главы офиса Зеленского Павел Палица подчеркнул, что около десятка стран готовы присоединиться к коалиции и отправить войска в Украину. Однако многие страны, включая Британию, не склонны отправлять своих солдат без поддержки со стороны США в виде авиационной защиты и логистики.

    Россия заявляет, что любое размещение союзных войск без мандата ООН будет неприемлемо. Несмотря на это, Украина уверена, что процесс согласования с европейскими союзниками идет полным ходом. Палица добавил, что обсуждения идут в контексте как политической, так и военной синхронизации. Кроме того, Украина рассчитывает, что западные войска будут сопровождаться расширенной системой ПВО и другими мерами защиты.

    Ранее президент Финляндии Александер Стубб заявил газете Die Welt, что обсуждение отправки западных войск на Украину стало символическим и не актуальным без завершения конфликта.

    Европейским военным на Украине предрекли провал без поддержки США. Заместитель главы офиса Владимира Зеленского Павел Палица сообщил о планах Киева по привлечению 10-12 стран к «коалиции желающих» для предоставления Украине гарантий безопасности.

    В МИД России заявили, что европейские государства планируют разместить на Украине силы для контроля над Одессой и Львовом.

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    11 апреля 2025, 14:10 • Новости дня
    Рар: ЕС не сможет улучшить отношения с Китаем

    Политолог Рар: Ряд стран ЕС не пойдет на сближение с Китаем из-за страха перед США

    Рар: ЕС не сможет улучшить отношения с Китаем
    @ REUTERS/Dado Ruvic/Illustration

    Tекст: Анастасия Куликова

    Страны ЕС хотят надавить на Россию через активизацию связей с КНР. Кроме того, Брюссель хочет показать Дональду Трампу, что у Евросоюза есть альтернативные партнеры на глобальном уровне, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Рар. Ранее стало известно, что руководители ЕС планируют посетить Китай в июле. Сообщение появилось на фоне тарифной войны, объявленной США.

    «Ожидать улучшения отношений между Пекином и Брюсселем не стоит», – считает германский политолог Александр Рар. Он объясняет: «в политике ЕС слишком много идеологии. Кроме того, в блоке высказываются опасения по поводу «агрессии» Китая против Тайваня. Европейцы игнорируют национальные интересы КНР. Да и западный курс на сдерживание Поднебесной никто не отменял».

    Вместе с тем Европа хочет несколько улучшить отношения с Пекином. «Во-первых, страны континента не оставляют попыток надавить на Россию, а сделать это они хотят с помощью КНР. Во-вторых, ЕС планирует показать Дональду Трампу, что у блока есть альтернативные партнеры на глобальном уровне», – уточнил собеседник.

    Тем не менее не все европейские страны пойдут на сближение с Китаем, добавил политолог. «Многие опасаются гнева Америки», – пояснил он. «Впрочем, и власти КНР скоро покажут Брюсселю, что они не намерены быть «младшими» союзниками ЕС, на что рассчитывают некоторые политики, например, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен», – акцентировал он.

    Собеседник отмечает и общие закономерности в контактах ЕС и стран Азии. «Цель Брюсселя: изолировать Москву от стран Глобального Юга, а также заполучить доступ к полезным ископаемым. Восточные политики это хорошо понимают. Поэтому они будут приветствовать европейские инвестиции в местный бизнес, но не дадут Брюсселю влиять на собственную политическую систему», – заключил Рар.

    Ранее стало известно, что европейские лидеры планируют визит в Китай в конце июля. Как сообщает газета South China Morning Post (SCMP), основным вопросом для обсуждения с председателем КНР Си Цзиньпином станут пошлины, введенные президентом США Дональдом Трампом.

    По данным издания, китайский лидер отказался ехать в Брюссель, поэтому председатель Европейского совета Антониу Кошта и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен согласились с необходимостью отправиться в Пекин, чтобы лично встретиться с Си Цзиньпином.

    Отмечается, что дата визита пока не согласована, «но готовность лидеров ЕС совершить поездку свидетельствует о серьезных усилиях по возобновлению взаимодействия с КНР в то время, когда отношения блока с Соединенными Штатами фактически рухнули».

    Между тем премьер-министр Испании Педро Санчес отправился в Китай, где провел переговоры с Си Цзиньпином. Мадрид выступает за более сбалансированные контакты между ЕС и Китаем, заявил политик. «Есть возможности для углубления двусторонних отношений», – считает он. Политик также призвал не позволить «торговой напряженности» помешать потенциальному улучшению контактов между Пекином и Брюсселем, передает ТАСС.

    Си Цзиньпин в свою очередь отметил, что Китай рассматривает Евросоюз как важную политическую и экономическую силу в многополярном мире и рассчитывает на сотрудничество. «Необходимо совместно противостоять одностороннему запугиванию не только для защиты собственных законных прав и интересов, но и для отстаивания международной справедливости», – заявил он.

    На этом фоне американский министр финансов Скотт Бессент предостерег ЕС от попытки развернуться в сторону Китая и отдалиться от США. «Это означало бы перерезать себе горло», – подчеркнул он. Между тем торговый оборот Пекина с Брюсселем в 2024 году составил 785,82 млрд долларов. Этот показатель превышает товарооборот КНР с США, который в прошлом году вырос на 3,7%, до 688,28 млрд долларов, отмечает «Коммерсант».

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    11 апреля 2025, 12:34 • Новости дня
    Лавров призвал Центральную Азию «перетерпеть» Каю Каллас
    Лавров призвал Центральную Азию «перетерпеть» Каю Каллас
    @ Sebastian Christoph Gollnow/dpa/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров предложил центральноазиатским странам потерпеть в должности Каю Каллас, сравнив ее нахождение на посту с терпением ущерба от антироссийских санкций.

    Лавров, выступая на заседании Совета министров иностранных дел стран СНГ в Алма-Ате, посоветовал центральноазиатским странам терпеть главу дипломатии Евросоюза, передает ТАСС.

    Он подчеркнул, что это будет легче, чем терпеть ущерб собственному народу из-за антироссийских санкций, к которым призвала Каллас.

    Лавров отметил, что государства Центральной Азии также страдают от санкций, введенных против России, и предложил им «перетерпеть» эту ситуацию.

    Ранее Каллас признала вред антироссийских санкций ЕС для Центральной Азии, подчеркнув, что необходимо строго следить за тем, чтобы эти санкции не обходились через данный регион.

    Коментарии (13)
    11 апреля 2025, 21:37 • Новости дня
    Дипломат исключил военное столкновение России с ЕС и НАТО

    Ульянов: У Запада нет возможностей политической воли для военного конфликта с Россией

    Tекст: Валерия Городецкая

    Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил о чрезвычайно низкой вероятности прямой военной конфронтации между Россией и Европейским союзом или НАТО.

    В интервью телеканалу «Россия 24» Ульянов подчеркнул, что у Запада, включая США, отсутствуют необходимые возможности и, что более важно, политическая воля для начала такого конфликта, передает ТАСС.

    Он заявил: «Мне кажется, что пока это все-таки опасения (...) никаких признаков этого нет».

    Ранее военно-воздушные силы НАТО в рамках учений Ramstein Flag 2025 отработали сценарий атаки России на территорию альянса, задействовав 90 самолетов и вертолетов.

    Генсек НАТО Марк Рютте заявлял, что Североатлантический альянс будет продолжать считать Россию «долгосрочной угрозой» даже после завершения конфликта на Украине.

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    9 апреля 2025, 21:04 • Новости дня
    ЕС заявил о нехватке средств для поставки снарядов Украине

    Каллас заявила о нехватке средств для поставки снарядов Украине

    Tекст: Валерия Городецкая

    Евросоюз испытывает сложности с финансированием для поставок 2 млн снарядов Украине, заявила глава дипломатии ЕС Кая Каллас.

    Каллас на пресс-конференции в Брюсселе подчеркнула, что основное препятствие для поставки 2 млн снарядов Украине в 2025 году – это нехватка средств, передает ТАСС. По ее словам, на данный момент Евросоюз обеспечил только 50% от необходимого финансирования.

    «Главное препятствие – деньги, конечно», – заявила Каллас, отвечая на вопрос журналистов. «Все вместе мы уже предоставляем больше 50% необходимого в этом году, но надо еще», – добавила она.

    Ранее планы главы европейской дипломатии Каи Каллас по мобилизации 40 млрд евро на военную помощь Украине провалились из-за разногласий среди стран ЕС и отсутствия поддержки ключевых игроков.

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    9 апреля 2025, 17:46 • Новости дня
    Премьер Сербии назвал условие, которое Белград не выполнит ради вступления в ЕС

    Сербский премьер Вулин заявил, что Сербия никогда не вступит в войну с Россией

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Сербская сторона никогда не станет вступать в войну с российской ради членства в Европейском союзе, заявил премьер Сербии Александр Вулин.

    «Похоже, что единственным условием для вступления в ЕС является война с Россией – и мы не выполним это условие», – цитирует Вулина ТАСС.

    Он добавил, что последние 20 лет Белград выполнял каждое требование Евросоюза, но потом ему заявили, что Украина и Молдавия станут полноправными членами ЕС, хотя эти страны не выполнили ни одного условия.

    Также он заявлял, что в Брюсселе разрабатывается проект по свержению президента Сербии Александра Вучича.

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    11 апреля 2025, 10:53 • Новости дня
    ЕС и Китай решили провести саммит в Пекине для обсуждения пошлин США

    Bloomberg: Евросоюз планирует саммит с Китаем на фоне торговой войны с США

    ЕС и Китай решили провести саммит в Пекине для обсуждения пошлин США
    @ Yao Dawei/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Европейские лидеры готовятся посетить Китай в июле для обсуждения торговых вопросов с председателем КНР Си Цзиньпином, сообщает Bloomberg.

    Европейские лидеры планируют визит в Китай для встречи с председателем КНР Си Цзиньпином в конце июля, сообщает Bloomberg.

    Предыдущий саммит между сторонами также проходил в Китае, что делает предстоящий визит нарушением протокола, поскольку обычно китайская делегация посещает Европу.

    Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и председатель Европейского совета Антонио Коста уже согласились на проведение саммита в Пекине. Этот шаг подчеркивает стремление европейских лидеров обсудить торговые вопросы с Китаем. Отношения России и Украины остаются в центре внимания, и Брюссель недоволен дипломатической поддержкой Москвы со стороны Пекина, хотя Китай неоднократно заявлял о своем стремлении к мирному разрешению конфликта.

    Кроме того, Китай и Европейский союз начинают переговоры с целью отмены пошлин на электромобили из Китая, сообщает немецкая газета Handelsblatt. В то же время президент США Дональд Трамп ввел режим паузы на свои «взаимные пошлины» в течение 90 дней после падения рынков. Это создает дополнительное давление на международные отношения, включая отношения между Европой и Китаем.

    В пятницу глава КНР Си Цзиньпин заявил об отсутствии победителей в тарифных войнах.

    Между тем министр финансов США пообещал Европе «перерезанное горло» за торговлю с Китаем.

    Евросоюз в то же время сообщил, что продолжит разработку новых тарифов против США, но замораживает их на 90 дней, чтобы договориться с Белым домом.

    Ранее США заявили о готовности Вашингтона заключать справедливые торговые сделки с Китаем и странами Европейского союза.

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