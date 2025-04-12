Проведите эксперимент: спросите детей, читавших роман Даниэля Дефо, кем был Робинзон Крузо? Я задавал этот вопрос и взрослой аудитории, и мне говорили, что Робинзон был моряком, любителем приключений и купцом, но почти никто не вспоминал, что он был работорговцем.2 комментария
Мирошник заявил о риске эскалации из-за идеи раздела Украины на зоны контроля
Раздел Украины на зоны контроля между Россией и европейскими странами может привести к новой эскалации конфликта, считает посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.
Идея спецпосланника президента США Кита Келлога о разделе Украины на зоны контроля между Россией и европейскими странами может способствовать заморозке конфликта и привести к новой эскалации, передает ТАСС.
Мирошник подчеркнул, что предложенная схема не является системным решением, необходимым для урегулирования конфликта.
По его словам, «сохранение милитаризации и формирование радикальных элементов» только усилят напряженность в регионе в ближайшей перспективе.
Он отметил, что сохранение влияния через оккупацию без создания демилитаризованной зоны вызывает серьезные опасения.
Мирошник также подчеркнул, что разговоры о миротворческих контингентах и силах сдерживания могут привести к созданию оккупационной или подмандатной зоны с сохранением токсичности, против которой началась специальная военная операция.
Ранее Келлог опроверг публикацию The Times о разделении Украины, заявив, что его слова неправильно интерпретировали, а он говорил о зонах ответственности союзных сил. Кроме того, спецпосланник Кит Келлог заявил, что конфликт на Украине находится на грани прекращения огня.