Tекст: Александра Юдина

Идея спецпосланника президента США Кита Келлога о разделе Украины на зоны контроля между Россией и европейскими странами может способствовать заморозке конфликта и привести к новой эскалации, передает ТАСС.

Мирошник подчеркнул, что предложенная схема не является системным решением, необходимым для урегулирования конфликта.

По его словам, «сохранение милитаризации и формирование радикальных элементов» только усилят напряженность в регионе в ближайшей перспективе.

Он отметил, что сохранение влияния через оккупацию без создания демилитаризованной зоны вызывает серьезные опасения.

Мирошник также подчеркнул, что разговоры о миротворческих контингентах и силах сдерживания могут привести к созданию оккупационной или подмандатной зоны с сохранением токсичности, против которой началась специальная военная операция.

Ранее Келлог опроверг публикацию The Times о разделении Украины, заявив, что его слова неправильно интерпретировали, а он говорил о зонах ответственности союзных сил. Кроме того, спецпосланник Кит Келлог заявил, что конфликт на Украине находится на грани прекращения огня.