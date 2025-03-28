УВЗ сообщил о появлении дронов и РЛС на танках будущего

  • Новость часаРоссия увидела «окно возможностей» для реализации «зерновой сделки»
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    Пашинян ломает хребет главной идее всех армян
    Путин назвал ошибкой считать экстравагантными планы США присоединить Гренландию
    Макрон сообщил о планах разместить военных в «стратегических» местах Украины
    США перестали платить взносы в ВТО
    Путин предложил перевести Украину под внешнее управление ООН
    Путин сообщил о проекте развития Арктического полигона железных дорог
    Путин заявил о необходимости создания торгового флота России в Арктике
    Названы возможные сроки новых переговоров России и США
    Зеленский назвал представителей Европы на переговорах по Украине
    Мнения
    Владимир Добрынин Владимир Добрынин Кому нужна милитаризация Европы

    Европейские политики-прилипалы рассчитывают, что у них «все будет». А им за это как раз не будет ничего, даже если что-то (или все) пойдет не так. Даже если война, под которую они берут взаймы деньги, не случится, евроэлита хапнет свое.

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    Игорь Караулов Игорь Караулов В дружбе с заграницей надо знать меру

    Страх дружбы с Америкой, Китаем и кем угодно ещё – обратная сторона нашего традиционного понимания дружбы. Это страх того, что на очередном празднике дружбы мы опять потеряем меру. Впрочем, есть у русских и поговорка: «Дружба дружбой, а табачок врозь». Надо вспоминать её почаще.

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    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Как защитить Россию от наплыва исламистов из Сирии

    Ни для кого не секрет, что значительную роль в массовых убийствах алавитов и христиан играли террористы не сирийского происхождения – в том числе «стажеры» из Узбекистана и Таджикистана. Их судьба очевидна: из Сирии их выживут, а на родину не пустят. Остается один путь – в Россию.

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    28 марта 2025, 08:37 • Новости дня

    УВЗ сообщил о появлении дронов и РЛС на танках будущего

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Танки будущего могут быть оснащены новыми оптическими системами, штатными РЛС и беспилотниками, запускаемыми с борта, для повышения ситуационной осведомленности экипажа и обработки информации с использованием нейросети и искусственного интеллекта, сообщили в пресс-службе концерна «Уралвагонзавод» (входит в Госкорпорацию «Ростех»).

    В пресс-службе концерна «Уралвагонзавод» заявили о возможных изменениях в оснащении перспективных танков. На таких боевых машинах планируется установить новые оптические системы, штатные радиолокационные станции (РЛС) и запускаемые с борта дроны, что позволит повысить осведомленность экипажа о ситуации на поле боя, сообщает РИА «Новости».

    Поступающая с этих систем информация будет обрабатываться нейросетью с элементами искусственного интеллекта. Эта система сможет самостоятельно определять цели, распределять их по приоритету и выделять объекты для первоочередного поражения. Также танки будут интегрированы в единую информационно-боевую систему.

    Компания также уточнила, что танки будущего могут обладать опциональной экипажностью. Это предполагает возможность действия на защищенном дистанционном управлении либо в полностью автоматическом режиме, что значительно расширяет их боевые возможности.

    Ранее госкорпорация «Ростех» заявила о способности превращать танки, БМП и БТР в дистанционно управляемые боевые роботы с помощью специальных комплексов.


    26 марта 2025, 02:20 • Новости дня
    США напомнили «неудобный факт» о ядерном оружии СССР на Украине

    Спецпосланник Гренелл: Ядерное оружие, от которого отказался Киев, принадлежало России

    США напомнили «неудобный факт» о ядерном оружии СССР на Украине
    @ Annabelle Gordon/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Спецпосланник США Ричард Гренелл заявил, что ядерное оружие, от которого отказалась Украина в рамках Будапештского меморандума, принадлежало России, а не Киеву.

    Посланник президента США по особым поручениям Ричард Гренелл заявил, что ядерное оружие, от которого Украина отказалась после распада СССР, изначально принадлежало России. Об этом пишет ТАСС.

    «Давайте внесем ясность относительно Будапештского меморандума: ядерное оружие принадлежало России, и это были остатки», – заявил Гренелл.

    Он добавил, что Украина вернула это ядерное оружие России, подчеркнув, что оно не было украинским: «Это неудобный факт», – подытожил он.

    Будапештский меморандум был подписан Россией, Украиной, США и Британией 5 декабря 1994 года и предоставлял Киеву гарантии безопасности в обмен на отказ от ядерного арсенала и присоединение к Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).

    Тогдашний ядерный арсенал, оставшийся после распада СССР на Украине, включал значительное количество зарядов и средств доставки, что делало ее третьей по ядерному потенциалу после США и России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава киевского режима Владимир Зеленский требовал от США обещания ядерного удара по России в случае необходимости для обеспечения мира на Украине.

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    26 марта 2025, 20:29 • Новости дня
    Медведев поручил использовать лазерные ПВО для борьбы с дронами ВСУ
    Медведев поручил использовать лазерные ПВО для борьбы с дронами ВСУ
    @ Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    На борьбу с украинскими беспилотниками планируется направить новые высокоэффективные комплексы противовоздушной обороны, сообщил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

    Зампред СБ на своей странице во «ВКонтакте» сообщил, что посмотрел демонстрацию разработок, основанную на «новых физических принципах».

    «Я имею в виду комплексы лазерного оружия, предназначенные для поражения целей малого размера. Противник (киевский режим – прим. ВЗГЛЯД), как известно, применяет беспилотные средства воздушного нападения для нападения в том числе и на объекты гражданской инфраструктуры», – отметил он.

    Для защиты от дронов необходимо развернуть в кратчайшие сроки высокоэффективные комплексы противовоздушной обороны, включая те комплексы, которые могут использовать эти «новые физические принципы», указал зампред Совбеза.

    Медведев подчеркнул, что это не только производственная задача, но и задача по подготовке нормативного материала.

    Ранее Медведев отмечал, что киевский режим ожидает неминуемое возмездие за атаку на российских журналистов.

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    27 марта 2025, 20:22 • Видео
    Почему Зеленский повеселел и расхамился

    Саммиту группы поддержки Владимира Зеленского в Париже предшествовали несколько событий и заявлений, которые обнажили стратегию руководства Украины, Британии и Франции. Зеленский в эту стратегию настолько верит, что как будто повеселел.

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    27 марта 2025, 20:14 • Новости дня
    Путин назвал ошибкой считать экстравагантными планы США присоединить Гренландию
    Путин назвал ошибкой считать экстравагантными планы США присоединить Гренландию
    @ Алексей Никольский/POOL/ТАСС

    Планы США по присоединению Гренландии являются серьезными, а считать их экстравагантными является ошибкой, заявил президент России Владимир Путин на заседании международного форума «Арктика – территория диалога».

    По словам Путина, планы США о присоединении Гренландии только на первый взгляд могут кого-то удивить: «Глубоко ошибочно полагать, что это какие-то экстравагантные разговоры новой американской администрации. Ничего подобного». Слова главы государства приводит официальный сайт президента.

    Президент напомнил, что такие планы у Соединенных Штатов Америки проявились еще в 60-е годы XIX века: «Уже тогда американская администрация рассматривала возможность аннексии Гренландии и Исландии, но эта идея не получила тогда поддержку Конгресса».

    «Кстати, напомню, что в 1868 году в американских газетах высмеивали покупку Аляски: она называлась «безумием», «ледяным ящиком» и «садом белых медведей Эндрю Джонсона» – тогдашнего президента Соединенных Штатов. Поэтому предложение по Гренландии провалилось», – объяснил глава государства. Но сегодня приобретение Аляски, отметил Путин, наверняка оценивается в самих США совсем иначе, как деятельность президента Джонсона.

    «Поэтому ничего удивительного в том, что происходит сегодня, нет. Тем более что эта история началась только тогда, а она продолжалась и дальше. В 1910 году, например, была подготовлена трехсторонняя сделка по обмену территориями между США, Германией и Данией. В результате Гренландия отошла бы Соединенным Штатам, но сделка сорвалась тогда», – сказал президент.

    Он также напомнил, как во время Второй мировой войны США разместили в Гренландии военные базы для защиты от захвата нацистами, а после окончания войны Штаты предложили Дании выкупить остров.

    «Речь идет о серьезных планах с американской стороны в отношении Гренландии. Эти планы имеют давние, как я только что показал, исторические корни, и очевидно, что США будут и дальше на системной основе продвигать свои геостратегические, военно-политические и экономические интересы в Арктике», – подчеркнул Путин.

    «Что касается Гренландии, это вопрос, который касается двух конкретных государств, к нам он не имеет никакого отношения. Но при этом нас, конечно, беспокоит только тот факт, что страны НАТО в целом всё чаще обозначают Крайний Север как плацдарм возможных конфликтов, отрабатывают применение войск в этих условиях, в том числе силами своих «новобранцев» – Финляндии и Швеции», – отметил президент.

    Ранее Путин заявил о необходимости создания торгового флота России в Арктике.

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    26 марта 2025, 00:32 • Новости дня
    Лавров назвал генсека НАТО «смешным и жалким»

    Лавров упрекнул генсека НАТО в позиции по Гренландии и Украине

    Лавров назвал генсека НАТО «смешным и жалким»
    @ Владимир Гердо/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Сергей Лавров выступил с критикой позиции генерального секретаря НАТО Марка Рютте относительно Гренландии и Украины, назвав его «смешным и жалким человеком».

    Сергей Лавров, министр иностранных дел России, в интервью Первому каналу подверг резкой критике генерального секретаря НАТО Марка Рютте, пишет ТАСС. Лавров выразил недовольство позицией Рютте по вопросу Гренландии, назвав ее «позорной».

    Лавров отметил, что Рютте, несмотря на обязательства по защите интересов членов НАТО, не поддерживает территориальную целостность Дании, владеющей Гренландией, в то время как активно защищает Украину, которая не входит в альянс.

    В своем выступлении Лавров подчеркнул, что Рютте не высказывается о Гренландии, хотя это важно для Дании, входящей в НАТО. Упрекнув Рютте в двойных стандартах, Лавров сказал: «Смешной и жалкий человек».

    Эти слова Лавров пояснил, ссылаясь на заявления генерального секретаря, который требует неприкосновенности Украины, но игнорирует вопрос Гренландии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале марта, президент США Дональд Трамп заявил, что поддержал бы решение о присоединении Гренландии к США. Он также угрожал введением высоких торговых пошлин против Дании, если та не откажется от острова. Попытки Трампа приобрести Гренландию ранее были отвергнуты датскими и гренландскими властями.

    Ранее Лавров отмечал, что европейские лидеры выступают за вступление Украины в НАТО и ЕС, в то время как администрация США считает, что о членстве в НАТО следует забыть.

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    26 марта 2025, 00:27 • Новости дня
    Российские военные в операции «Поток» использовали электросамокаты

    Участник операции «Поток» рассказал о рейде на электросамокатах по трубе

    Tекст: Денис Тельманов

    Российские военные в ходе операции «Поток» под Суджей использовали электросамокаты для передвижения по трубе газопровода, рассказал иерей Алексей Скрипкин.

    Участники операции «Поток» во время освобождения Суджи в Курской области использовали нестандартные средств передвижения, передает URA.RU. Российские солдаты применяли электросамокаты для перемещения по отключенному газопроводу Уренгой – Помары – Ужгород, что позволило скрытно и оперативно проникнуть в тыл украинских войск под Суджей.

    По словам иерея Алексея Скрипкина, участвовавшего в операции, войска использовали электросамокаты для перевозки вещей в ходе рейда. «Электросамокаты сначала использовали для передвижения, а потом для перевозки вещей... Облегчало задачу – лучше, чем нести все на себе», – рассказал Скрипкин на открытии монумента российским военнослужащим в Екатеринбурге.

    Операция «Поток» стартовала 9 марта и продолжалась около недели, было задействовано более 800 российских солдат и офицеров. Целью было продвижение вглубь территории под контролем противника и создание стратегического плацдарма в районе Суджи. После успешных действий российских войск под Суджей ВСУ отдали приказ спешно отступать .

    Как писала газета ВЗГЛЯД, части бойцов, участвовавших в операции «Поток», потребовалась специализированная медпомощь. Военные медики разработали уникальные методы лечения бойцов, у которых возникли проблемы с легкими после вдыхания продуктов гальванизации труб в результате длительного пребывания в трубе.

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    25 марта 2025, 22:41 • Новости дня
    Трамп заявил о готовности рассмотреть условия России по Черному морю

    США обдумывают пять-шесть условий России по прекращению огня в Черном море

    Tекст: Денис Тельманов

    Американский президент Дональд Трамп сообщил, что США внимательно изучают предложения России о прекращении огня в Черном море, подчеркнув, что рассматриваются пять-шесть условий.

    Американский президент Дональд Трамп заявил, что правительство США обдумывает условия, предложенные Россией для прекращения огня в Черном море, передает ТАСС. В ходе общения с журналистами в Белом доме Трамп отметил, что эти условия включают в себя около пяти или шести пунктов, каждый из которых анализируется американской стороной.

    «Мы сейчас обдумываем все из них. Это примерно пять или шесть условий. Мы рассматриваем все из них», – сказал он. По его словам, обсуждение данных условий ведется в контексте стремления к стабилизации ситуации в Черном море и обеспечения безопасности в регионе.

    Трамп также добавил, что данная тема является важной частью международной повестки и требует внимательного подхода со стороны Вашингтона. Американский лидер рассчитывает на достижение взаимопонимания и конструктивный диалог с Москвой для разрешения текущих противоречий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, безопасность судоходства в Черном море была одной из ключевых тем на консульатциях в Эр-Рияде с участием России, США и Украины. После переговоров в Кремле сообщили, что Россия и США договорились о реализации «Черноморской инициативы», включающей меры по безопасности судоходства в регионе и запрет ударов по энергетическим объектам на 30 дней. Однако меры по безопасности на море вступят в силу после снятия ряда санкционных ограничений с России.

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    25 марта 2025, 22:51 • Новости дня
    В Курской области сорвана контратака ВСУ

    Офицер ВС РФ сообщил об отражении контратаки ВСУ в Курской области и уничтожении 10 боевиков

    Tекст: Денис Тельманов

    В Курской области российская реактивная артиллерия успешно отразила попытку контратаки украинских сил, уничтожив более 10 боевиков.

    Как сообщает РИА «Новости», реактивная артиллерия 22-го мотострелкового полка, входящего в группировку войск «Север», успешно отразила попытку контратаки ВСУ на отдельном участке фронта в Курской области.

    По словам офицера ВС РФ, действия украинских сил были встречены точным огнем российских систем залпового огня БМ-21 «Град», что позволило уничтожить более 10 боевиков и полностью сорвать контратаку.

    В марте российские силы начали масштабное наступление в Курской области, в ходе которого был освобожден город Суджа и несколько других населенных пунктов. В настоящее время подразделения группировки «Север» продолжают наступление, вытесняя украинские войска с территории Курской области.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство обороны России продолжает разгром формирований ВСУ на территории Курской области, нанеся поражение семи украинским бригадам в приграничье.

    В Курской области мотострелки из группировки войск «Север» уничтожили 15 солдат ВСУ и захватили в плен одного. Президент России Владимир Путин заявил на заседании Совета по культуре и искусству при главе государства, что Курская область будет восстановлена после атак ВСУ, а пострадавшие жители региона не будут оставлены без внимания.

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    26 марта 2025, 02:39 • Новости дня
    Замглавы парламента Крыма усомнился в гарантиях безопасности от Киева в Черном море

    Замглавы парламента Крыма заявил о неспособности Киева обеспечить безопасность в Черном море

    Tекст: Денис Тельманов

    Первый замглавы парламента Крыма Сергей Цеков заявил о неспособности Киева гарантировать безопасность судоходства в Черном море, подчеркнув отсутствие доверия к режиму Владимира Зеленского.

    Нынешний киевский режим не может гарантировать безопасность судоходства в Черном море, заявил первый заместитель главы крымского парламента Сергей Цеков, сообщает РИА «Новости». По его мнению, доверие к режиму Владимира Зеленского отсутствует, и выполнение Киевом обязательств по обеспечению безопасного судоходства вызывает сомнения.

    Ранее было сообщено, что в ходе встреч американской делегации с представителями России и Украины в Эр-Рияде стороны договорились обеспечить безопасность судоходства в Черном море, избегать применения силы и предотвращать использование коммерческих судов в военных целях. Однако Цеков выразил сомнения в способности Украины соблюдать эти договоренности.

    Он подчеркнул, что несмотря на достигнутые соглашения, уровень защиты стратегически важных объектов причерноморских регионов России должен оставаться высоким. По мнению Цекова, нельзя верить в то, что киевский режим не будет предпринимать скрытых атак на российские регионы или суда в Черном море.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава украинской делегации в Эр-Рияде Рустем Умеров заявил о достижении договоренностей с США по вопросам безопасности в Черном море и запрету ударов по энергетическим объектам.

    Американский президент Дональд Трамп сообщил, что США внимательно изучают предложения России о прекращении огня в Черном море, рассматривая пять-шесть условий.

    Россия и США на встрече в Эр-Рияде договорились о реализации «Черноморской инициативы», которая вступит в силу после снятия ряда санкционных ограничений с России.

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    25 марта 2025, 23:34 • Новости дня
    Киев передал США список объектов для защиты от ударов

    Зеленский сообщил о передаче США списка объектов для запрета ударов

    Tекст: Денис Тельманов

    Киев передал США список стратегических объектов инфраструктуры, которые, по словам Зеленского, не должны подвергаться ударам в ходе конфликта.

    Киев передал США список объектов инфраструктуры, по которым, согласно заявлениям украинской стороны, не должны наноситься удары во время конфликта, пишет РИА «Новости». Владимир Зеленский сообщил об этом на брифинге по итогам переговоров между делегациями Киева и Вашингтона в Эр-Рияде. Он отметил, что украинская сторона выделила много времени на обсуждение этой темы с американскими партнерами.

    «Мы проговорили отдельно с американской стороной об инфраструктуре, передав список объектов, которые мы считаем стратегическими», – заявил Зеленский, добавив, что данное соглашение касается также и свободного судоходства в Черном море.

    Зеленский выразил надежду на то, что договоренности распространит на инфраструктуру украинских портов. Он также подчеркнул, что прекращение огня по энергетике может вступить в силу уже сегодня, согласно согласованию с американской стороной. Зеленский отметил: «После публикации соответствующего заявления можно переходить к тишине касаемо энергетики».

    По итогам встречи в Эр-Рияде Белый дом подчеркнул необходимость прекращения боевых действий для достижения устойчивого мира. В то же время Кремль заявил о необходимости выполнения ряда условий для начала реализации черноморской инициативы, включая снятие санкций с Россельхозбанка.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия и США согласовали перечень объектов на территории России и на Украине, которые подпадают под временный мораторий на удары. В список вошли нефтеперерабатывающие предприятия, нефте- и газопроводы, хранилища и насосные станции. Также под действие моратория попадают вырабатывающая и передающая электричество инфраструктура, включая электростанции, подстанции, трансформаторы и распределители. Кроме того, временным соглашением защищены атомные электростанции и дамбы гидроэлектростанций.

    Президент Владимир Путин не давал команду об отмене запретов на удары по украинским энергообъектам, хотя ВСУ нарушили эту договоренность.

    В период проведения российско-американских переговоров в Эр-Рияде украинские войска несколько раз атаковали объекты российской энергетической инфраструктуры с применением беспилотников.

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    25 марта 2025, 22:34 • Новости дня
    Лавров потребовал четкие гарантии от Киева

    Лавров заявил о необходимости четких и проверяемых гарантий от Украины

    Tекст: Денис Тельманов

    Россия требует четкие и проверяемые гарантии в связи с изменчивым поведением Киева, заявляет Лавров.

    Россия нуждается в самых четких и проверяемых гарантиях, учитывая постоянные изменения позиций и нарушения договоренностей со стороны Киева, передает ТАСС. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров подчеркнул в интервью Первому каналу, что такие гарантии должны быть конкретными и работающими.

    Лавров отметил, что Украина соглашалась на перемирия только в условиях безвыходного положения на поле боя, а затем быстро нарушала их, как это было с Минскими соглашениями. Он добавил, что каждый раз, когда объявлялось перемирие, оно нарушалось в течение нескольких недель или месяцев.

    Министр напомнил, что президент России Владимир Путин поддержал инициативу американского лидера Дональда Трампа о 30-дневном перемирии, включая удары по энергетической и морской инфраструктуре на Черном море. Однако Путин подчеркнул важность учета протяженности границы и способности украинских войск создавать провокации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия готова обсуждать гарантии безопасности Украине с учетом евразийского контекста.

    Он также подчеркнул, что сосуществование России с Западом будет возможно при признании последним своих ошибок и отказе от враждебной политики.

    Мирное разрешение конфликта на Украине, по словам Лаврова, возможно только при отказе Киева от вступления в НАТО, закрытии западных военных баз и отмене учений с иностранными войсками.

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    25 марта 2025, 22:10 • Новости дня
    Трамп сообщил о прогрессе в переговорах с Россией и Украиной

    Трамп заявил о существенном прогрессе переговоров в Саудовской Аравии

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент США Дональд Трамп заявил о значительном прогрессе в переговорах с представителями России и Украины в Саудовской Аравии, отметив глубокие дискуссии между сторонами.

    Президент США Дональд Трамп сообщил о достижении значительного прогресса в переговорах между представителями Соединенных Штатов, России и Украины, которые проходят в Саудовской Аравии, передает РИА «Новости». Президент подчеркнул, что участие сторон в переговорах позволяет вести глубокие дискуссии, которые, по его словам, проходят успешно.

    Трамп отметил, что переговоры с Россией и Украиной идут хорошо, и выразил надежду на дальнейшие положительные результаты. Он добавил, что на встречах обсуждаются важные вопросы, которые могут поспособствовать улучшению ситуации в регионе.

    Ранее сообщалось, что переговоры между тремя странами касаются нескольких ключевых вопросов, в том числе экономического сотрудничества и безопасности. Ожидается, что дальнейшие встречи будут способствовать укреплению отношений между странами.

    Согласно источникам, обсуждаются также меры по предотвращению конфликтов и углублению дипломатического взаимодействия. Переговоры в Саудовской Аравии стали важной площадкой для переговорного процесса, стремящегося к достижению долгосрочных договоренностей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, переговоры Соединенных Штатов с делегациями России и Украины проходят с положительными результатами. Венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто заявил о снижении угрозы эскалации конфликта благодаря российско-американским переговорам. Москва и Вашингтон продолжают конструктивное сотрудничество, готовится новое заявление.

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    26 марта 2025, 01:05 • Новости дня
    Пентагон заключил миллиардный контракт на материалы для АПЛ Virginia

    США подписали контракт с General Dynamics на материалы для подлодок Virginia Block VI

    Tекст: Денис Тельманов

    Американская корпорация General Dynamics получила контракт на более миллиарда долларов на долгосрочные поставки материалов для атомных подводных лодок класса Virginia Block VI до 2035 года.

    США подписали контракт на сумму свыше одного миллиарда долларов с корпорацией General Dynamics на поставку материалов для атомных подводных лодок класса Virginia Block VI, передает РИА «Новости».

    Контракт предусматривает долгосрочные поставки материалов, необходимых для строительства и обслуживания этих подводных судов.

    Согласно заявлению Пентагона, корпорация General Dynamics Electric Boat получила изменение к существующему контракту.

    «Корпорация General Dynamics Electric Boat получила изменение к контракту, не превышающее 1 миллиард 65 миллионов долларов, для долгосрочных поставок материалов к подводным лодкам класса Virginia Block VI», – говорится в официальном сообщении.

    Ожидается, что выполнение обязательств по контракту завершится к сентябрю 2035 года. Подобные соглашения играют ключевую роль в поддержании боеспособности и модернизации военно-морских сил США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, противолодочные самолеты Ил-38 и подводная лодка Тихоокеанского флота обнаружили субмарину ВМС США типа «Вирджиния» в водах Тихого океана.

    Пентагон объявил тендер на покупку книг западных авторов о российской военной стратегии. С компанией Raytheon Technologies заключен контракт на 624,6 млн долларов на производство переносных зенитных ракетных комплексов Stinger.

    Министр обороны США Пит Хегсет поручил подготовить план по сокращению военного бюджета с ежегодным уменьшением трат Пентагона на 50 млрд долларов.

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    26 марта 2025, 07:15 • Новости дня
    Подлодка «Уфа» нанесла ракетный удар по целям на учениях в Японском море

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Подводная лодка «Уфа» Тихоокеанского флота в ходе учений в Японском море успешно выполнила запуск крылатых ракет «Калибр» по морским и наземным целям, поразив мишени на расстоянии более 1 тыс. км, сообщили в Минобороны России.

    Как передает ТАСС, дизель-электрическая подводная лодка «Уфа» Тихоокеанского флота нанесла удары крылатыми ракетами «Калибр» во время плановых учений в Японском море. Учения включали скрытный переход в назначенный район и пуски ракет по морской и береговой целям.

    Первая ракета успешно поразила морскую цель, а вторая достигла береговой цели на тактическом поле Сюркум в Хабаровском крае. Дальность стрельбы составила более 1 тыс. км. Учения поддерживали корабли и суда Тихоокеанского флота, а также самолеты и беспилотники.

    Видео, предоставленное Минобороны РФ, запечатлело последовательный пуск двух ракет из подводного положения, выполненный в светлое время суток, и момент попадания в цель. Главнокомандующий ВМФ РФ адмирал Александр Моисеев выразил благодарность экипажу за успешное выполнение стрельбы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Минобороны России планировало завершить строительство шести подлодок проекта 636.6 к 2024 году, а дизель-электрическая подлодка «Уфа» должна была войти в состав ВМФ России. Сообщалось, что подлодку «Можайск» для Тихоокеанского флота спустили на воду в Петербурге.

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    26 марта 2025, 04:06 • Новости дня
    Российские специалисты разработали дрон «Сифа» для защиты от БПЛА

    В России создали дрон «Сифа», способный уничтожать боевые вертолеты и беспилотники в условиях РЭБ

    Tекст: Денис Тельманов

    Российские специалисты из VVZ Drones разработали FPV-дрон «Сифа», который может уничтожать боевые вертолеты и БПЛА, оснащенный самонаводящейся системой, работающей в условиях РЭБ.

    Как передает ТАСС, российские специалисты представили новое изделие – FPV-дрон «Сифа», предназначенный для уничтожения боевых вертолетов и разведывательных беспилотников. Официальный представитель конструкторского бюро VVZ Drones заявил, что дрон по характеристикам является аналогом системы ПВО.

    Представитель VVZ Drones подчеркнул, что дрон оборудован полезной нагрузкой до 0,7 кг и развивает скорость свыше 225 км/ч при времени полета до пяти минут. Устройство способно эффективно уничтожать цели благодаря автоматическому фиксированию и системе самонаведения, функционирующим даже в условиях средств радиоэлектронной борьбы. Кроме того, дрон оснащен системой распознавания и типирования целей, работающей на основе нейросетей и других IT-решений.

    Специалисты VVZ Drones отметили, что дрон взаимодействует с системами радиоэлектронной разведки, и оператору достаточно поднять аппарат в воздух и дать ему команду. «Сифа» способен поражать различные цели, но предназначен в основном для больших беспилотников. Рама дрона легкая, прочная, с возможностью модернизации, что делает его универсальным инструментом противодействия.

    Камера дрона обеспечивает стабильные полеты как днем, так и ночью, что позволяет ему оставаться эффективным в любых условиях. VVZ Drones подчеркивает, что дрон «Сифа» не стоит тратить на менее значимые цели, такие как другие FPV-дроны.

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    Как писала газета ВЗГЛЯД, комплекс «Комбат-антидрон» для противодействия FPV-беспилотникам разработали в КБ «Астрон аэро» и представили на форуме «Армия-2024» сообщили в конструкторском бюро. В России разработаны саперные FPV-дроны «Кокошник» для гуманитарного разминирования освобожденных территорий, которые также могут выполнять функции мобильных камер наблюдения и постановщиков помех.

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    26 марта 2025, 05:16 • Новости дня
    Российские артиллеристы уничтожили опорный пункт ВСУ в ДНР

    Российские артиллеристы уничтожили опорный пункт ВСУ под Красноармейском в ДНР

    Tекст: Денис Тельманов

    Артиллеристы группы «Центр» уничтожили опорный пункт ВСУ на красноармейском направлении в Донецкой Народной Республике с использованием 152-миллиметровой пушки «Гиацинт-Б».

    Как сообщает РИА «Новости», военнослужащие артиллерийского расчета группы войск «Центр» успешно провели операцию по уничтожению опорного пункта вооруженных сил Украины на красноармейском направлении в ДНР. Операция была выполнена с использованием 152-миллиметровой буксируемой пушки «Гиацинт-Б».

    Министерство обороны России уточняет, что артиллерийский расчет действовал в координации с операторами беспилотных летательных аппаратов. Это взаимодействие позволило эффективно нацеливать огонь на обнаруженные укрытия и огневые точки противника.

    Корректировка артиллерийского огня осуществлялась в режиме реального времени, что способствовало уничтожению целей с минимальным количеством выстрелов.

    По данным министерства, стрельба велась на дистанции около 20 километров от вражеских позиций. Применение технологии корректировки огня и высокоточное оборудование способствовали успешному выполнению боевой задачи с минимальными затратами боеприпасов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, подразделение из семи человек из состава 66-й отдельной механизированной бригады ВСУ организованно сложило оружие под Новолюбовкой.

    В Суджанском районе Курской области более десяти украинских солдат сдались в плен морским пехотинцам группировки «Север», продвинувшимся в лесном массиве.

    Пять украинских пограничников, принадлежащих третьему погранотряду, добровольно сдались бойцам группировки войск «Запад» ВС России в районе Красное Первое в Харьковской области.

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