Европейские политики-прилипалы рассчитывают, что у них «все будет». А им за это как раз не будет ничего, даже если что-то (или все) пойдет не так. Даже если война, под которую они берут взаймы деньги, не случится, евроэлита хапнет свое.0 комментариев
УВЗ сообщил о появлении дронов и РЛС на танках будущего
Танки будущего могут быть оснащены новыми оптическими системами, штатными РЛС и беспилотниками, запускаемыми с борта, для повышения ситуационной осведомленности экипажа и обработки информации с использованием нейросети и искусственного интеллекта, сообщили в пресс-службе концерна «Уралвагонзавод» (входит в Госкорпорацию «Ростех»).
В пресс-службе концерна «Уралвагонзавод» заявили о возможных изменениях в оснащении перспективных танков. На таких боевых машинах планируется установить новые оптические системы, штатные радиолокационные станции (РЛС) и запускаемые с борта дроны, что позволит повысить осведомленность экипажа о ситуации на поле боя, сообщает РИА «Новости».
Поступающая с этих систем информация будет обрабатываться нейросетью с элементами искусственного интеллекта. Эта система сможет самостоятельно определять цели, распределять их по приоритету и выделять объекты для первоочередного поражения. Также танки будут интегрированы в единую информационно-боевую систему.
Компания также уточнила, что танки будущего могут обладать опциональной экипажностью. Это предполагает возможность действия на защищенном дистанционном управлении либо в полностью автоматическом режиме, что значительно расширяет их боевые возможности.
Ранее госкорпорация «Ростех» заявила о способности превращать танки, БМП и БТР в дистанционно управляемые боевые роботы с помощью специальных комплексов.