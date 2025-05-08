Концепция «мягкой силы» была очень элегантным изобретением, просто являлась она не абстрактным исследовательским изысканием, а способом обеспечения внешней политики США в очень своеобразный момент их истории.0 комментариев
Медведев: Нет никаких сомнений в итогах СВО
Председатель «Единой России», замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев выразил уверенность в итогах специальной военной операции и подчеркнул важность подготовки к будущему после завершения боевых действий.
Политик на встрече с писателями, которые создают произведения об СВО, отметил, что среди присутствующих были и военкоры, и участники боевых действий. «Мне кажется, это важным, просто потому, что ни у кого из нас нет сомнений в итогах военной кампании, специальной военной операции. Но нам нужно думать о будущем», – заявил Медведев, передает ТАСС.
Он уточнил, что будущее формируется усилиями тех, кто сейчас делится эмоциями о происходящем на войне. «Мы понимаем, какая непростая ситуация и сейчас для нашей страны, и в дальнейшем будет. Поэтому от соединения наших усилий зависит и будущее восприятие войны нашими детьми, нашими внуками», – добавил он.
Медведев подчеркнул, что военные действия на Украине не продолжатся вечно и будут временные остановки для достижения формальных результатов. Он заявил: «Закончатся военные действия. Во всяком случае, будут какие-то паузы очевидные для того, чтобы нам добиться формальных результатов».
Политик также отметил, что несмотря на высокий градус ненависти между Россией и Украиной, примирение произойдет.
Ранее Медведев прокомментировал отказ Владимира Зеленского от трехдневного перемирия и угрозы иностранным гостям на параде в Москве в честь 80-летия Победы.
Медведев также предложил учредить международный трибунал по итогам событий на Украине для юридической оценки действий причастных лиц.
В воскресенье президент РФ Владимир Путин заявил, что многолетнее непризнание Западом независимости и суверенности России привело к проведению спецоперации на Украине.