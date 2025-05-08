Медведев: Нет никаких сомнений в итогах СВО

Tекст: Дарья Григоренко

Политик на встрече с писателями, которые создают произведения об СВО, отметил, что среди присутствующих были и военкоры, и участники боевых действий. «Мне кажется, это важным, просто потому, что ни у кого из нас нет сомнений в итогах военной кампании, специальной военной операции. Но нам нужно думать о будущем», – заявил Медведев, передает ТАСС.

Он уточнил, что будущее формируется усилиями тех, кто сейчас делится эмоциями о происходящем на войне. «Мы понимаем, какая непростая ситуация и сейчас для нашей страны, и в дальнейшем будет. Поэтому от соединения наших усилий зависит и будущее восприятие войны нашими детьми, нашими внуками», – добавил он.

Медведев подчеркнул, что военные действия на Украине не продолжатся вечно и будут временные остановки для достижения формальных результатов. Он заявил: «Закончатся военные действия. Во всяком случае, будут какие-то паузы очевидные для того, чтобы нам добиться формальных результатов».

Политик также отметил, что несмотря на высокий градус ненависти между Россией и Украиной, примирение произойдет.

Ранее Медведев прокомментировал отказ Владимира Зеленского от трехдневного перемирия и угрозы иностранным гостям на параде в Москве в честь 80-летия Победы.

Медведев также предложил учредить международный трибунал по итогам событий на Украине для юридической оценки действий причастных лиц.

В воскресенье президент РФ Владимир Путин заявил, что многолетнее непризнание Западом независимости и суверенности России привело к проведению спецоперации на Украине.