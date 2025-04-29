Медведев предложил создать трибунал «Нюрнберг 2.0»

Tекст: Ольга Иванова

О создании международного трибунала «Нюрнберг 2.0» после завершения конфликта на Украине рассказал зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, передает ТАСС. Он выступил с инициативой на лекции в рамках марафона «Знание. Первые».

По словам Медведева, после окончания боевых действий и создания условий для долгосрочного мира необходимо создать трибунал, который даст правовую оценку действиям всех причастных киевскому режиму – спонсорам, идеологам, заказчикам. «После завершения боевых действий на Украине и создания условий для долгосрочного мира необходимо создать и международный трибунал, своего рода Нюрнберг 2.0, которым будет дана правовая оценка действиям всех причастных лиц киевского режима – спонсорам, идеологам, заказчикам», – заявил он.

В ходе выступления Медведев также обвинил западные страны в том, что идеалы послевоенного мироустройства и справедливого мира так и не были реализованы. Он подчеркнул, что вина за срыв этих идеалов лежит на политиках Запада и их действиях после Второй мировой войны. Кроме этого, политик отметил, что западные политики продолжают поддерживать милитаризм и русофобию, приводя в пример современные политические фигуры Германии, а также практику исключения России из международных фондов.

Ранее Медведев, выступая с лекцией на марафоне «Знание. Первые», подчеркнул, что нынешние власти на Украине, по его мнению, являются наследниками нацистских идеологий.