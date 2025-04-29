Tекст: Ольга Иванова

Медведев заявил, что российская сторона сегодня вынуждена противостоять «убогому рейху» – киевскому режиму, который, по его словам, стал наследником нацистов, передает ТАСС. Он отметил, что подвиг народа СССР в годы Великой Отечественной войны остается непреоценимым.

«Восемьдесят лет назад, ценой огромных усилий и потерь наш народ разгромил гитлеровский фашизм, но сегодня мы вынуждены вновь сражаться с его омерзительными наследниками – это киевский режим, который был выращен и вооружен западными спонсорами и покровителями», – заявил Медведев.

Он также отметил, что, по его мнению, западные страны, когда-то бывшие союзниками СССР во время войны, теперь поддерживают киевский режим. Медведев охарактеризовал это как нонсенс и добавил, что гибридную войну против России ведут те, с кем когда-то вместе освобождали Европу.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что власти Киева превратились в террористическую ячейку, получающую иностранное финансирование и вооружение.