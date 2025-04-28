Захарова назвала киевский режим террористической ячейкой с иностранной поддержкой оружием и деньгами

Tекст: Евгения Караваева

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем телеграм-канале заявила, что киевский режим стал террористической ячейкой, передает ТАСС.

Захарова отреагировала на слова секретаря комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Романа Костенко о том, что убийство российского генерал-лейтенанта Москалика организовали украинские спецслужбы.

«Киевский режим стал настоящей террористской ячейкой с международной подпиткой оружием и деньгами», – заявила Захарова. Она добавила, что киевским властям оказывают поддержку оружием и финансами из-за рубежа.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Басманный суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия об аресте Игната Кузина, обвиняемого в совершении теракта, в результате которого погиб генерал-лейтенант Ярослав Москалик, а секретарь комитета Верховной рады по национальной безопасности, обороне и разведке Роман Костенко признал причастность Киева к убийству замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВС России Москалика.