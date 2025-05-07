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Водитель пожарной машины погиб в аварии на трассе в Бурятии
Смертельная авария с участием пожарного автомобиля произошла днем на трассе между Улан-Удэ и Заиграево, еще трое пострадали.
Инцидент произошел около 14.00 на 45-м километре автодороги «Улан-Удэ – Заиграево – Кижинга – Хоринск», сообщает РИА «Новости».
По информации МВД Бурятии, водитель Mazda Titan сначала сбил 65-летнего пешехода, которым оказался водитель пожарной службы, затем въехал в пожарный ЗИЛ-131.
В результате, как подчеркивается в сообщении ведомства, «в результате ДТП 65-летний пешеход (водитель автомобиля пожарной службы) от полученных травм скончался на месте происшествия. В медицинское учреждение с травмами доставлены водитель и два пассажира автомобиля Mazda Titan».
Погибшим был сотрудник 17-го Заиграевского отряда Государственной противопожарной службы Владимир Хомяков, проработавший на этой должности с 2005 года, уточняет республиканское агентство ГО и ЧС.
На месте происшествия продолжают работать экстренные службы, устанавливаются все обстоятельства случившегося.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Алтайском крае пожарный автомобиль перевернулся, в результате чего погиб сотрудник пожарно-спасательной части. Двое его коллег получили травмы и были госпитализированы.