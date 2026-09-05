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Кардиолог Утин назвал ходьбу лучшим видом физической активности
Сердечно-сосудистый хирург, кардиолог, лектор Российского общества «Знание» Алексей Утин назвал ходьбу самым доступным и полезным видом физической активности для поддержания здоровья сердца.
«Если выбирать, что лучше – бег или плавание, то я все же скажу, что идеальный вид физической активности – ходьба. Объясню почему: для того, чтобы ходить и чтобы дать небольшую нагрузку на сердце, нужна только пара кроссовок. И все, больше ничего не нужно. Ни справка, ни шапочка в бассейн, ни специальные беговые кроссовки. Просто встал и пошел, и у тебя не будет никаких отговорок, потому что в физической активности главное – регулярность», – сказал Утин ТАСС.
Врач рекомендовал начинать изменение образа жизни с ежедневной получасовой прогулки, постепенно добавляя полезные привычки. Он также посоветовал проходить одну остановку пешком, парковать машину дальше от входа и пользоваться лестницей вместо лифта.
Кроме того, кардиолог подчеркнул важность силовых тренировок, особенно после 40 лет, для предотвращения потери мышечной массы и остеопороза.