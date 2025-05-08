Герой России Головин: «Юнармия» помогает правильно воспитывать детей

Tекст: Дарья Григоренко

Как сообщает Telegram-канал «Время героев», Головин, начальник Главного штаба движения «ЮНАРМИЯ», подчеркнул важность работы организации по воспитанию молодежи. Он отметил, что «Юнармия» ставит своей целью вовлечение молодых людей в деятельность, позволяющую им выбрать служение Родине в армии или других областях.

«Мы работаем для того, чтобы максимально вовлечь в деятельность нашей организации молодых людей и давать им правильные ориентиры, чтобы они выбирали для себя путь, либо вступая в ряды Вооруженных сил, либо служа Родине на других направлениях», – добавил он.

Головин рассказал, что все мероприятия и проекты движения в текущем году посвящены 80-летию Великой Победы. По его словам, юнармейцы по всей стране примут участие в парадах и праздничных акциях в честь Дня Победы, отдавая дань памяти героям и ветеранам.

Рассматривая собственный опыт в кадровой программе «Время героев», реализуемой по поручению президента России Владимира Путина, Головин отметил, что участие в ней стало новым этапом его жизни. Он считает значимым, что программа дает военнослужащим возможность переходить на работу в государственные структуры и органы власти.