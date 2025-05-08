9 мая на Украине прекратили праздновать именно при Зеленском – на это не решился даже Порошенко. Вероятно, День Победы вызывает у Зеленского ненависть примерно так же, как у вероотступника вызывает неприязнь всё, что связано с его прежней религией, от которой он отрекся.2 комментария
Герой России Головин: «Юнармия» помогает правильно воспитывать детей
Герой России Владислав Головин заявил, что «Юнармия» помогает формировать у подростков правильные жизненные ориентиры и способствует сохранению памяти о героях Великой Отечественной войны.
Как сообщает Telegram-канал «Время героев», Головин, начальник Главного штаба движения «ЮНАРМИЯ», подчеркнул важность работы организации по воспитанию молодежи. Он отметил, что «Юнармия» ставит своей целью вовлечение молодых людей в деятельность, позволяющую им выбрать служение Родине в армии или других областях.
«Мы работаем для того, чтобы максимально вовлечь в деятельность нашей организации молодых людей и давать им правильные ориентиры, чтобы они выбирали для себя путь, либо вступая в ряды Вооруженных сил, либо служа Родине на других направлениях», – добавил он.
Головин рассказал, что все мероприятия и проекты движения в текущем году посвящены 80-летию Великой Победы. По его словам, юнармейцы по всей стране примут участие в парадах и праздничных акциях в честь Дня Победы, отдавая дань памяти героям и ветеранам.
Рассматривая собственный опыт в кадровой программе «Время героев», реализуемой по поручению президента России Владимира Путина, Головин отметил, что участие в ней стало новым этапом его жизни. Он считает значимым, что программа дает военнослужащим возможность переходить на работу в государственные структуры и органы власти.