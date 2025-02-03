Колумбийские наемники начали массово покидать ВСУ из-за ухудшения обстановки

Tекст: Дарья Григоренко

Как пишет Kyiv Post, многие солдаты из этой страны завершили свои контракты и покинули Украину, а некоторые даже попытались досрочно расторгнуть свои договоры, передает ТАСС.

В качестве примера ситуации газета приводит рассказ одного из командиров роты, в которой служили колумбийские наемники. Офицер сообщил, что ранее в подразделении из 80 человек служило 20 колумбийцев, но на момент публикации ни одного из них не осталось.

Точные данные о числе колумбийских наемников в украинской армии не приводятся. Однако, по разным оценкам, количество солдат из Колумбии в рядах ВСУ варьировалось от нескольких сотен до 2 тыс. человек.

В пятницу The Guardian сообщала, что украинские вооруженные силы переживают серьезные проблемы с массовым дезертирством солдат, что усугубляет и без того сложную оперативную обстановку на фронте.

До этого сообщалось, что в 114-й бригаде теробороны ВСУ из 90 новых солдат лишь 24 пригодны к боевым задачам, тогда как остальные признаны «старыми, больными или алкоголиками», вызывая тревогу относительно их боеспособности.

Кроме того, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что психологическая подготовка мобилизованных в украинские войска «оставляет желать лучшего».