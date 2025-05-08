Верховный суд Украины отменил указ Зеленского об отстранении главы КС

Верховный суд Украины отменил указ Зеленского о смещении главы КС Тупицкого

Tекст: Вера Басилая

Издание «Страна.ua» со ссылкой на адвокатов Тупицкого пишет, что Верховный суд Украины признал незаконным и отменил указ Владимира Зеленского об отстранении его с поста главы Конституционного суда, передает РИА «Новости».

Суд отметил, что «президент» не обладает полномочиями для отстранения судей Конституционного суда Украины.

Большая палата Верховного суда еще в 2023 году дважды принимала аналогичные решения относительно указов Зеленского по назначению судей.

В 2020 году Зеленский отменил указы о назначении Александра Тупицкого и Александра Касминина, изданные экс-президентом Виктором Януковичем в 2013 году. В документе отмечалось, что судьи, назначенные Януковичем, якобы создают угрозу независимости и национальной безопасности Украины.

Ранее США ввели санкции против экс-главы Конституционного суда Украины Александра Тупицкого.

В 2020 году Владимир Зеленский внес в Раду законопроект о досрочном прекращении полномочий судей.

Александр Тупицкий заявлял, что данный законопроект имеет признаки конституционного переворота и не собирается уходить в отставку.