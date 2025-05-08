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    Темное просвещение пугает Макрона и масонов
    8 мая 2025, 12:00 Мнение

    Темное просвещение пугает Макрона и масонов

    Техномиллиардеры выдвинули своих ребят, кто помоложе и пободрее, в политику, и добились успехов (вплоть до позиции вице-президента США). Традиционные элиты внезапно занервничали. Даже не знаешь, за кого тут болеть – за Макрона или коллективного Питера Тиля. Оба хуже.

    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов

    политолог

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    Макрон пошел на сборище к французским масонам и зачитал им речь в стиле «к оружию, братья» с требованием «защитить свободы» от массы актуальных угроз, в которые включил «темное просвещение». Как у любой сетевой идеологии у «dark enlightment» изводов немало, но если выделять главное и перспективное для практики, будет примерно так:

    Будущее – за технократическим управлением, иерархией, алгоритмическим контролем и отказом от человека как центра социальной онтологии со всеми последствиями для прав человека, институтов и традиционной демократии. Западный либеральный порядок – опасная иллюзия. Любая демократия не является устойчивым режимом, а представляет собой разлагающуюся олигархию, в которой власть де-факто принадлежит не народу, а системе взаимосвязанных институтов – университетов, медиа, бюрократии и НКО. Эта система обозначается как «Собор» (Cathedral) – самовоспроизводящийся организм, задающий рамки допустимого и внедряющий «прогрессивную» идеологию под видом нейтральной объективной истины. Либерализм не является «идеологией» – он есть власть, замаскированная под мораль.

    Капитализм тоже не «строй» или способ взаимодействия в экономике. Капитал, соединённый с вычислительными мощностями, действует как самообучающаяся машина и оптимизирует себя и мир вокруг через деньги, данные, инфраструктуру. Он не нуждается в этике, правилах или справедливости – только в вычислимости и экспансии.

    Мир должен управляться через координацию техноэлит, которые, вооружившись алгоритмами и обладая всей необходимой инфраструктурой, обеспечивают стабильность, безопасность и порядок в содружестве с чиновниками-технократами. Так возникает новая форма власти – не государство в классическом смысле, но и не корпорация. Симбиотическая структура, в которой публичное и частное сливаются и дополняют друг друга. Государство и корпорации формируют единое тело, в котором данные, вычислительные мощности и бюрократические ресурсы направлены на достижение системной устойчивости.

    Государство не теряет суверенитет в прежнем смысле, но приобретает новую форму власти – операциональную, становясь платформой платформ со всей полнотой административно-распределительных функций. Реальная же власть – в том числе силовая и репрессивная – осуществляется через алгоритмы ИИ. Такой порядок элитарен по своей природе: доступ к управлению получает тот, кто способен работать с абстракциями, алгоритмами, архитектурами систем. Т.н. «обычный человек» не «исчезает», но становится не более чем переменной – потенциальным шумом, который должен быть если не «отменен», то полностью управляем и алгоритмически предсказуем.

    Технокапитал – конгломерат из алгоритмических решений с обслуживающей их финансовой и энергетической инфраструктурой внедряется в социальные, политические, этические системы и постепенно вытесняет из них всё, что не поддаётся цифровому описанию. Он рекурсивен – то есть повторяет себя в себе в множестве отражений, самореплицируем. Он использует институты, правовые механизмы, культурные формы. Симбиоз государства и корпораций — это не сговор элит, а стратегический ход технокапитала: использование существующих структур для оптимального размножения и захвата новых сред обитания. Цели технокапитала – устойчивость, эффективность, прогресс. В этом проекте нет места для свободы как политической категории, потому что свобода – это пространство неточностей с точки зрения вычислений.

    Блогеры с философскими увлечениями читали и творчески перерабатывали Фуко, Делеза и Ника Ланда, переписываясь в интернетах. Их совместное творчество попалось на глаза техномиллиардерам, которые Фуко не читали, но очевидно претендуют на бОльшую автономию от государств, обществ и правил под стать масштабам капитала и амбициям. Техномиллиардеры выдвинули своих ребят, кто помоложе и пободрее, в политику, и добились успехов (вплоть до позиции вице-президента США). Традиционные элиты внезапно занервничали.  Мы в этой точке. Даже не знаешь, за кого тут болеть – за Макрона или коллективного Питера Тиля. Оба хуже. 

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