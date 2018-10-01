Песков подтвердил намерение Путина обсудить в Индии поставки вооружения

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил, что военно-техническое сотрудничество и поставки вооружения стоят на повестке дня визита российского лидера Владимира Путина в Индию.

«Путин, действительно, поедет в Индию, состоится официальный визит президента России. Планируется к подписанию целый пакет документов и, действительно, на повестке дня будет фигурировать тема ВТС», – передает его слова ТАСС.

Он отказался предоставить больше деталей по этому поводу.

Ранее индийские СМИ сообщили, что в ходе визита Путина в Индию 4-5 октября могут быть подписаны соглашение о поставке в Индию ЗРС С-400 и о приобретении у России четырех новых фрегатов проекта 11356. Кроме того, может быть заключено соглашение о производстве в Индии автоматов АК-103. Также стороны могут договориться р подготовке членов первого индийского национального экипажа в Центре подготовки космонавтов им. Гагарина в России.

Накануне также сообщалось, что на саммите в Нью-Дели премьер-министр Индии Нарендра Моди подарит Путину три «винтажных» истребителя МиГ-21, это будет символический жест.