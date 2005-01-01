Моди подарит Путину три «винтажных» истребителя

На саммите в Нью-Дели премьер-министр Индии Нарендра Моди собирается подарить российскому президенту Владимиру Путину три «винтажных» истребителя МиГ-21, которые станут символическим жестом, призванным продемонстрировать российско-индийскую дружбу, пишет The Hindu.

Издание напоминает, что российский лидер будет находиться с визитом в Нью-Дели с 4 по 5 октября в рамках ежегодного саммита с премьером Индии. Источник The Hindu сообщает, что самолеты передадут России на основании запроса министра обороны. «Эта просьба касается одного истребителя типа 75 и двух Миг-21 (тип 77)», – передает ИноТВ содержание статьи издания.

Сообщается, что самолеты будут переданы в пригодном для полета состоянии, но упаковку и транспортировку, по информации источника, профинансирует Москва.

The Hindu указывает, что подарок станет символическим жестом, призванным продемонстрировать «не подверженную влиянию конъюнктуры» дружбу и широкое стратегическое партнерство между Россией и Индией.

Машины получат новые регистрационные номера и могут в дальнейшем использоваться для «винтажных полетов». При этом, указывает издание, на данный момент неясно, каким образом Россия собирается их использовать.

МиГ-21 – самый массовый сверхзвуковой истребитель в истории. По некоторым данным, их было произведено около 11,5 тыс. единиц. Эти самолеты состояли на вооружении более 50 стран.