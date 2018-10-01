Индия интересуется новейшим российским танком «Армата»

Армия Индии намерена закупить взамен устаревших Т-72 1770 современных танков, ключевым кандидатом для этой сделки считается Т-14 «Армата», пишет The Diplomat.

По данным издания, с визитом в России находится начальник штаба сухопутных сил Индии Бипин Рават. Не исключено обсуждение им приобретения Индией «Арматы», передает «Интерфакс».

Визит состоялся в преддверии саммита России и Индии в Дели 4–5 октября, где ожидается заключение оборонных контрактов на сумму более 10 млрд долларов.

Нью-Дели намерен заключить контракт на поставку танков с возможностью производства их в Индии.

Напомним, недавно Минобороны подписало крупный контракт на поставку «Арматы» в войска.

Вице-премьер Юрий Борисов заявлял, что «Армата» и другая техника на базе этой платформы будут иметь колоссальный экспортный спрос.