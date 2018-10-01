Россия и Индия договорились о поставках С-400

Москва и Нью-Дели заключили контракт на поставку комплексов С-400, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Ранее США пригрозили Индии санкциями из-за вероятных закупок российских С-400.

Песков, отвечая на вопрос о том, подписан ли документ о поставках С-400, ответил утвердительно и добавил, что это было сделано «на полях визита» президента Владимира Путина в Индию, передает ТАСС.

При этом накануне США пригрозили Индии санкциями из-за С-400.

Ранее в пятницу стало известно, что Россия и Индия придумали способ обойти санкции США в платежах по оружейным контрактам.

Напомним, Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди начали переговоры в Нью-Дели.