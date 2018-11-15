В Рособоронэкспорте рассказали о превосходстве С-400 над аналогами

Российская система ПВО С-400 «Триумф» превосходит иностранные аналоги по дальности поражения вдвое, а по времени развертывания – втрое, сообщили в Рособоронэкспорте.

В Рособоронэкспорте сообщили, что С-400 – уникальна и обладает неоспоримыми преимуществами перед любыми конкурентами, передает РИА «Новости».

«По максимальной дальности поражения цели (380 километров) С-400 превосходит аналоги практически вдвое. Ближайший показатель конкурентной ЗРС – 200 километров, остальные отстают от российской системы в разы», – сообщили в организации.

Кроме того, «Триумф» может начать работу по любым целям уже через пять минут после получения команды, что как минимум в три раза быстрее, чем у конкурентов.

Ранее в четверг телеканал CNBC со ссылкой на американское разведсообщество сообщал, что не менее 13 стран хотят приобрести российские системы ПВО С-400.

В октябре Россия приступила к выполнению контракта на поставку Индии зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400, при этом расчет за системы будет произведен в рублях или рупиях.