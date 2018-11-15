Названы 13 заинтересованных в покупке С-400 стран

Несмотря на угрозы Вашингтона применить санкции, не менее 13 стран хотят приобрести российские системы ПВО С-400, сообщил телеканал CNBC со ссылкой на американское разведсообщество.

Так, в списке заинтересованных покупкой С-400 числится более дюжины стран, включая Саудовскую Аравию, Катар, Марокко, Египет, Вьетнам и Ирак, передает РИА «Новости» сообщение американского телеканала.

CNBC также приводит утверждение Госдепартамента о том, что США якобы уже удалось благодаря угрозам применения санкций сорвать российские оборонные контракты на миллиарды долларов.

Напомним, в октябре Россия приступила к выполнению контракта на поставку Индии зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400, при этом расчет за системы будет произведен в рублях или рупиях.

Индия станет третьим зарубежным покупателем «Триумфов» после Китая и Турции.