Трамп одобрил предложение Эрдогана в связи с С-400

Президент США Дональд Трамп позитивно отнесся к предложению турецкого лидера Тайипа Эрдогана создать совместную рабочую группу для обсуждения разногласий, связанных с приобретением Анкарой российских зенитных ракетных систем С-400, сообщают турецкие СМИ.

«Трамп позитивно отнесся к предложению Эрдогана по созданию рабочей группы по С-400», – сообщил источник турецкого телеканала NTV, передает РИА «Новости».

Напомним, 21 мая США выдвинули Турции ультиматум, потребовав в течение двух недель отказаться от приобретения С-400. Москва назвала такие требования США к Турции «непозволительными».

Позже в США предрекли катастрофические последствия в НАТО из-за поставок С-400 в Турцию.