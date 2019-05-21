США выдвинули ультиматум Турции по С-400

Вашингтон дал Анкаре две недели на отказ от российских ЗРК С-400, сообщают источники.

По информации CNBC, США требуют, чтобы «к концу первой недели июня Турция отменила многомиллиардную сделку с Россией». Вашингтон хочет, чтобы Турция купила американские системы Patriot, передает РИА «Новости».

В противном случае Анкара «столкнется с исключением из программы F-35», а также «потерей 100 обещанных истребителей F-35, введением американских санкций и возможной реакцией НАТО».

Источники заявили, что Госдеп сделал Анкаре «последнее предложение».

Напомним, президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Турция направила в Россию 100 инженеров для совместного производства систем С-400, а также будет совместно с Россией производить С-500.

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара готова принять на вооружение С-400 и ждет, когда Россия сможет осуществить их поставки.