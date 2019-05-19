Эрдоган заявил об участии Турции в производстве С-500

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Турция будет совместно с Россией производить зенитные ракетные системы С-500.

Эрдоган вновь подтвердил, что покупка Турцией систем С-400 является «свершившимся фактом». Более того, по его словам, Турция будет совместно с Россией производить зенитные ракетные системы С-500, передает ТАСС со ссылкой на Reuters.

Помимо этого, Эрдоган сообщил, что Турция направила в Россию 100 инженеров для совместного производства систем С-400, сообщает издание Haberturk.

При этом, по словам турецкого лидера, Турция намерена получить американские истребители пятого поколения F-35. «Рано или поздно мы получим F-35», – заявил Эрдоган.

Напомним, в начале марта Эрдоган не исключил, что Анкара может рассмотреть возможность покупки ЗРС С-500. В октябре 2017 года Эрдоган заявил, что обсуждал с президентом России Владимиром Путиным комплексы С-500.

Военный эксперт Руслан Пухов прокомментировал газете ВЗГЛЯД стремление Эрдогана производить С-500.

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