Эрдоган объявил тему приобретения у России С-400 закрытой

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что тема приобретения у России зенитных ракетных систем С-400 «уже завершена», не исключив, что Анкара в будущем может рассмотреть варианты покупки С-500.

«Тема с С-400 уже завершена, мы ни в коем случае не откажемся от нее. Мы договорились с Россией, возможно, будет совместное производство», – заявил Эрдоган, слова которого приводит ТАСС.

«Может быть, после С-400 мы также рассмотрим варианты с С-500», – добавил турецкий лидер в эфире телеканала «24 ТВ».

Ранее в среду директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями (ДНКВ) МИД России Владимир Ермаков заявил, что контракт на поставку ЗРС С-400 «Триумф» в Турцию находится в стадии реализации и выполняется строго по графику.

Накануне Госдеп пригрозил Анкаре введением санкций за покупку С-400.