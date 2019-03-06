МИД увидел свидетельство слабости позиций США на рынке вооружений

Попытки Вашингтона сорвать поставку С-400 Турции показывают слабость позиций США на рынке вооружений, заявил директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями (ДНКВ) МИД России Владимир Ермаков.

«Контракт на поставку ЗРС С-400 «Триумф» в Турцию находится в стадии реализации и выполняется строго по графику. Исходим из того, что он будет завершен до конца текущего года», – передает его слова РИА «Новости».

Ермаков отметил, что Россия знает о бесцеремонном давлении Вашингтона на Анкару для срыва сделки.

«Расцениваем это не иначе как попытку политическим путем подорвать позиции своего основного конкурента на глобальном рынке вооружений. Это демонстрация слабости позиций США, неспособных предложить на мировом рынке лучшего, чем у нас, соотношения цены и качества военной продукции», – заявил Ермаков.

По его словам, в арсенале США остались лишь «рычаги нездорового политического давления». Ермаков добавил, что суверенные страны не поддаются на такое давление.

«Высоко ценим ответственную позицию турецкого руководства, которое неоднократно подчеркивало, что обратной дороги по этому контракту нет. Прекрасно понимаем стремление Анкары выстроить такую национальную систему ПВО, которая наиболее полно отвечала бы интересам безопасности Турции», – добавил дипломат.

Напомним, США выступают резко против поставок С-400 в Турцию – якобы из-за страха, что из-за этого Россия сможет раскрыть возможности истребителей F-35, которые тоже должны быть поставлены Анкаре.

1 марта Турция отвергла требование США об отказе от С-400 в обмен на поставки Patriot. После этого Пентагон предупредил Турцию о «тяжких последствиях» покупки С-400, а в Госдепе предупредили, что приобретение Турцией С-400 может привести к пересмотру участия Анкары в программе создания F-35 и даже введению Вашингтоном санкций.