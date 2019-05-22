В Кремле отреагировали на ультиматум США по поводу С-400

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Кремль считает непозволительными требования США к Турции отказаться от покупки российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400.

«К ультиматумам в целом мы относимся чрезвычайно негативно, мы считаем непозволительными подобные ультиматумы», – цитирует Пескова РИА «Новости».

Он также отметил, что Кремль, исходя из заявлений руководства Турции, считает, что данная сделка является уже свершенной.

«Мы исходим из тех многочисленных заявлений, которые делали представители турецкого руководства во главе с президентом (Тайипом) Эрдоганом о том, что сделка по С-400 является уже завершенной, свершенной,... сделка реализуется», – добавил Песков.

Ранее стало известно, что турецкий военный персонал, отправленный в Россию для получения навыков эксплуатации ЗРС С-400, приступил к обучению.

Напомним, телеканал CNBC сообщил, что США дали Турции две недели на отказ от покупки ЗРК С-400 у России, пригрозив исключением Анкары из программы F-35, хотя министр национальной обороны Турции Хулуси Акар сообщал о намерениях закупить как российские зенитные ракетные системы, так и американские истребители.

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